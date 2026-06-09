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Siemens Energy Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 09.06.2026
Am 09.06.2026 ist die Siemens Energy Aktie, bisher, um -5,36 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Siemens Energy Aktie.
Siemens Energy ist ein global führendes Unternehmen im Energiesektor, spezialisiert auf nachhaltige Energieinfrastrukturen. Es bietet Gasturbinen, Dampfturbinen, Generatoren und Windkraftlösungen an. Mit starker Marktpräsenz konkurriert es mit General Electric und Mitsubishi Power. Siemens Energy punktet durch technologische Innovation und Engagement für die Energiewende.
Siemens Energy Aktienkurs: Kursentwicklung und Performance vom 09.06.2026
Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die Siemens Energy Aktie. Mit einer Performance von -5,36 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,26 %, geht es heute bei der Siemens Energy Aktie nach unten. Lohnt sich jetzt schon ein Einstieg oder lieber noch abwarten?
Trotz des heutigen Rücksetzers steht für die Siemens Energy-Aktionäre auf Drei-Monats-Sicht weiterhin ein Plus von +5,66 % zu Buche.
Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -8,44 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -17,70 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie +30,92 % gewonnen.
Während Siemens Energy deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,15 %. Damit gehört Siemens Energy heute zu den auffälligeren Werten.
Siemens Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-8,44 %
|1 Monat
|-17,70 %
|3 Monate
|+5,66 %
|1 Jahr
|+77,67 %
Informationen zur Siemens Energy Aktie
Es gibt 799 Mio. Siemens Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 118,28 Mrd.EUR € wert.
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Ob die Siemens Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Siemens Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.