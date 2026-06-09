Leichte Kursgewinne

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen haben am Dienstag ein wenig zugelegt. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) stieg um 0,06 Prozent auf 109,09 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen fiel auf 4,54 Prozent.

Die gesunkenen Ölpreise stützten die Kurse nur geringfügig. Nachdem der Iran und Israel ihre wechselseitigen Angriffe am Montag beendet haben, entspannte sich auch die Lage am Ölmarkt. So wurden Inflationserwartungen nicht weiter angeheizt. Diese waren seit Kriegsbeginn Ende Februar deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten wird weiterhin überwiegend davon ausgegangen, dass die US-Notenbank im späteren Jahresverlauf die Leitzinsen anheben könnte. Impulse von Konjunkturdaten gab es nicht./jsl/men



