Labrador Gold gibt den Erhalt einer Klasse-1-Genehmigung bekannt und schließt Verträge für Feldarbeiten auf den Projekten Mariposa und Eureka Dome im Distrikt White Gold, Yukon, ab

Der Erhalt der Klasse-1-Genehmigung ermöglicht es LabGold, mit der Planung des Sommerfeldprogramms auf Mariposa zu beginnen, da die Feldsaison im Yukon nun anläuft. Der Plan des Unternehmens für die Saison umfasst:

808 Linienkilometer hochauflösender luftgestützter magnetischer und radiometrischer Untersuchungen im Süden des Konzessionsgebiets. Die Ergebnisse werden mit den bestehenden hochauflösenden Daten für den Norden des Konzessionsgebiets zusammengeführt. Die Auswertung der magnetischen und radiometrischen Daten wird wichtige strukturelle Informationen liefern und dürfte in Kombination mit der Bodengeochemie sehr spezifische Ziele für Folgebohrungen im Jahr 2027 aufzeigen. Precision Geosurveys Inc. aus Langley, BC, wurde mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt, die noch vor Monatsende beginnen soll.

LiDAR-Untersuchung über dem gesamten 156 Quadratkilometer großen Konzessionsgebiet mit einer Erfassungsdichte von 10 Punkten pro Quadratmeter und orthorektifizierten Bildern mit einer Auflösung von 10 cm. Die LiDAR-Daten werden wesentlich dazu beitragen, feine geologische Strukturen zu kartieren, die möglicherweise mit einer Goldmineralisierung im Grundgebirge in Zusammenhang stehen. Die Untersuchung wird zudem Bereiche mit potenziellen Ausbissen identifizieren, die im Sommer für weitere Prospektions- und Kartierungsarbeiten infrage kommen. LiDAR Services International aus Calgary, AB, wurde mit der Durchführung der Untersuchung beauftragt.

Rasterbodenprobenahmen im Gebiet Alberta Creek - Hackly Gold (ca. 4.700 Proben) sowie Probenahme an Bergrücken und Felsvorsprüngen hauptsächlich im südlichen Teil des Konzessionsgebiets (ca. 1.000 Proben). Die Rasterprobenahmen werden die Abdeckung bei Alberta Creek vervollständigen und sich bis zum Gebiet Hackly Gold erstrecken, um dort an die dortigen Probenahmen anzuschließen. Die Probenahmen auf Bergrücken und an Felsvorsprüngen sind eine Erkundungsuntersuchung, die auf bisher noch nicht abgedeckte Bereiche des Konzessionsgebiets abzielt.