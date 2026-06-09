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    Lübke Kelber AG erhöht Kapital: Zeichnungszusagen & vorläufige Zahlen 2025

    Mit einer gezielten Barkapitalerhöhung und privaten Platzierungen neuer Aktien stärkt die Gesellschaft Eigenkapital, Liquidität und ihre Basis für weiteres Wachstum.

    Lübke Kelber AG erhöht Kapital: Zeichnungszusagen & vorläufige Zahlen 2025
    Foto: adobe.stock.com
    • Entscheidung am 09.06.2026: Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024/I durch Ausgabe von 85.000 neuen Aktien zu je EUR 10,00 (Gesamtausgabebetrag / Bruttoemissionserlös: EUR 850.000).
    • Gesetzliches Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen; die Platzierung erfolgte nicht-öffentlich als Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren mit Zeichnungszusagen.
    • Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab Beginn des Geschäftsjahres 2026.
    • Verwendung der Mittel: Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der Gesellschaft.
    • Vorläufige, untestierte Kennzahlen für 2025: Umsatzerlöse EUR 0,59 Mio. (Vorjahr EUR 0,97 Mio.), vorläufiges EBIT EUR 0,45 Mio. (Vorjahr EUR 0,04 Mio.).
    • Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2025: EUR 18,04 Mio.; rechnerisch erhöht sich das bilanzielle Eigenkapital durch die Kapitalerhöhung auf rund EUR 18,89 Mio.


    Luebke Kelber

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    ISIN:DE000A35JR33WKN:A35JR3
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