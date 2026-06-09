Lübke Kelber AG erhöht Kapital: Zeichnungszusagen & vorläufige Zahlen 2025
Mit einer gezielten Barkapitalerhöhung und privaten Platzierungen neuer Aktien stärkt die Gesellschaft Eigenkapital, Liquidität und ihre Basis für weiteres Wachstum.
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- Entscheidung am 09.06.2026: Barkapitalerhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024/I durch Ausgabe von 85.000 neuen Aktien zu je EUR 10,00 (Gesamtausgabebetrag / Bruttoemissionserlös: EUR 850.000).
- Gesetzliches Bezugsrecht der Aktionäre wurde gemäß §§ 203 Abs. 1, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG ausgeschlossen; die Platzierung erfolgte nicht-öffentlich als Privatplatzierung bei ausgewählten Investoren mit Zeichnungszusagen.
- Die neuen Aktien sind gewinnberechtigt ab Beginn des Geschäftsjahres 2026.
- Verwendung der Mittel: Stärkung der Eigenkapital- und Liquiditätsausstattung der Gesellschaft.
- Vorläufige, untestierte Kennzahlen für 2025: Umsatzerlöse EUR 0,59 Mio. (Vorjahr EUR 0,97 Mio.), vorläufiges EBIT EUR 0,45 Mio. (Vorjahr EUR 0,04 Mio.).
- Vorläufiges Eigenkapital zum 31.12.2025: EUR 18,04 Mio.; rechnerisch erhöht sich das bilanzielle Eigenkapital durch die Kapitalerhöhung auf rund EUR 18,89 Mio.
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