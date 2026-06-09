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    Salesforce Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 09.06.2026

    Am 09.06.2026 ist die Salesforce Aktie, bisher, um -5,30 % gefallen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Salesforce Aktie.

    Besonders beachtet! - Salesforce Aktie stark im Minus - aktuelle Analyse zum Kursrutsch - 09.06.2026
    Foto: Salesforce, inc

    Salesforce ist ein führender Anbieter von Cloud-CRM-Software. Kernprodukte: Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, Commerce Cloud, Tableau, Slack. Fokus: Kundenbeziehungsmanagement, Datenanalyse, Automatisierung. Starke Marktstellung im Enterprise-SaaS. Wichtige Konkurrenten: Microsoft, SAP, Oracle, Adobe, HubSpot. USPs: breite CRM-Plattform, starkes Ökosystem, AppExchange, hohe Integrations- und Skalierbarkeit.

    Salesforce aktuelle Analyse: Kursentwicklung im Detail - 09.06.2026

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Salesforce Aktie. Mit einer Performance von -5,30 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Der Kursrückgang der Salesforce Aktie setzt sich heute fort. Nach einem Minus von -1,59 % am Vortag verliert das Papier auch heute und notiert -5,30 % im Minus. Wie geht es weiter, folgt die Trendwende?

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    Mit dem heutigen Rückgang verschärft sich der negative Trend bei Salesforce, der in den vergangenen drei Monaten eine Bilanz von -7,70 % Verlust nach sich zog.

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    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Minus auf -16,12 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +2,84 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -30,13 % verloren.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,87 % geändert.

    Salesforce Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche -16,12 %
    1 Monat +2,84 %
    3 Monate -7,70 %
    1 Jahr -34,21 %
    Stand: 09.06.2026, 19:00 Uhr

    Informationen zur Salesforce Aktie

    Es gibt 818 Mio. Salesforce Aktien. Damit ist das Unternehmen 122,30 Mrd.EUR € wert.

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    Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

    Adobe, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,24 %. Microsoft notiert im Minus, mit -2,93 %. Oracle notiert im Minus, mit -5,14 %. SAP verliert -3,11 %

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    Ob die Salesforce Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Salesforce Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Salesforce

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    +114,31 %
    +1.069,65 %
    ISIN:US79466L3024WKN:A0B87V
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