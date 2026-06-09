INDEX-FLASH
Druck auf US-Börsen steigt - Tech-Schwäche und Trumps Iran-Aussagen
- Nasdaq 100 verliert rund 3 Prozent durch Halbleiter
- S&P 500 und Dow Jones fielen um 1,6 und 0,7 Prozent
- Marvell und Arm erlitten zweistellige Kursverluste
NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse am US-Aktienmarkt sind am Dienstag im Handelsverlauf zunehmend unter Druck geraten. Ein erneuter Schwächeanfall der gut gelaufenen Halbleitertitel nach der gestrigen Erholung und Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg brockten dem Nasdaq 100 zuletzt ein Minus von 3 Prozent ein. Damit steuert der technologielastige Auswahlindex auf einen weiteren herben Rückschlag zu. Am Freitag war er um 4,8 Prozent abgesackt, konnte sich zu Wochenbeginn aber wieder deutlich erholen.
Ein ähnliches Muster zeigten die Standardwerte-Indizes S&P 500 und Dow Jones Industrial , die vor dem Wochenende ebenfalls geschwächelt hatten, wenn auch weniger als die Nasdaq-Indizes: Hier ging es zuletzt um 1,6 beziehungsweise 0,7 Prozent bergab.
Aus dem schwachen Halbleitersektor ragten die Aktien von Marvell Technology und Arm Holdings mit prozentual zweistelligen Abschlägen heraus. Hier setzten sich die Gewinnmitnahmen nach Rekordständen fort.
Gegenwind für die Börsen kam auch von Trump, der sagte, die USA müssten auf iranische Angriffe auf amerikanische Kampfhubschrauber reagieren. Zuletzt hatte es aufgrund der prekären, aber einigermaßen stabilen Lage im Iran-Krieg zumindest keinen Dämpfer von dieser Seite gegeben. Die aktuell dennoch kräftig sinkenden Ölpreise gaben den Aktienkursen wenig Halt./gl/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Marvell Technology Aktie
Die Marvell Technology Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,54 % und einem Kurs von 50.545 auf Ariva Indikation (09. Juni 2026, 19:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Marvell Technology Aktie um -4,51 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +82,55 %.
Die Marktkapitalisierung von Marvell Technology bezifferte sich zuletzt auf 191,66 Mrd..
Marvell Technology zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 0,2400. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,0900 %.
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Moin zusammen,
Meistens bin sogar ich skeptisch aber Du scheinst ein richtiger Crash Augur zu sein. Ich glaube eher dass wir nochmal neue Hochs sehen werden bevor eine wirkliche Korrektur beginnt. Es sind noch mehrere Mega IPO's und Kapitalerhoehungen im Techsektor abzuarbeiten. Irgendwelche Finanzgenies an der Wall Street werden den Markt solange wahrscheinlich noch vor dem Absturz bewahren.
Zugegeben ist deine Argumentation nicht unschlüssig und ein keiner Teil von mir hat auch Bauchgrummeln in diese Richtung .