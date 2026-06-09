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    ROUNDUP/Trump

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    Iran hat US-Militärhubschrauber abgeschossen

    Für Sie zusammengefasst
    • Iran schoss laut Trump einen US-Kampfhubschrauber
    • Trump forderte notwendige Reaktion der USA offen
    • Zwei Piloten gerettet nach Absturz vor der Küste Omans
    ROUNDUP/Trump - Iran hat US-Militärhubschrauber abgeschossen
    Foto: Emphyrio - pixabay

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Der Iran hat nach Angaben von US-Präsident Donald Trump einen US-Militärhubschrauber abgeschossen. Die USA müssten notwendigerweise auf diesen Angriff reagieren, teilte er auf seiner Plattform Truth Social mit. Zwei Piloten des abgeschossenen Apache-Hubschraubers seien unverletzt und in Sicherheit. Unklar war zunächst, wie genau Trump auf die jüngste Eskalation im Krieg mit dem Iran reagieren wird.

    Nach Angaben des US-Regionalkommandos Centcom vom Morgen (Ortszeit) hatten US-Streitkräfte zwei Besatzungsmitglieder eines AH64-Kampfhubschraubers gerettet. Der Hubschrauber sei während eines Patrouilleneinsatzes in den Gewässern vor der Küste des Omans abgestürzt. "Die Soldaten konnten innerhalb von etwa zwei Stunden sicher gerettet werden und befinden sich in stabilem Zustand." Zur Ursache des Absturzes nannte Centcom zu diesem Zeitpunkt noch keine Details.

    US-Medien: Unbemanntes Boot soll Piloten gerettet haben

    US-Medien berichteten unter Berufung auf das Militär, dass die beiden Besatzungsmitglieder von einem unbemannten Boot - einem Drohnenboot - geortet und gerettet worden sei. Der TV- Sender NBC News berichtete von einem Novum im US-Militär. Laut CNN wurden die Besatzungsmitglieder dann von einem Hubschrauber hochgezogen.

    Am Sonntag war der Krieg mit iranischen Raketenangriffen auf Israel gut zwei Monate nach Beginn einer Waffenruhe gefährlich eskaliert. Die iranischen Streitkräfte feuerten ballistische Raketen unter anderem auf einen Luftwaffenstützpunkt im Norden Israels. Die israelische Luftwaffe flog am Montag daraufhin Angriffe auf Ziele im Iran. Trump rief beide Staaten zu einem "sofortigen Waffenstillstand" auf. Sowohl Iran als auch Israel erklärten, die Angriffe wieder einzustellen. Die Lage blieb jedoch angespannt.

    Die USA und Israel hatten am 28. Februar ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Seit Anfang April gilt eine Waffenruhe. Verhandlungen über ein dauerhaftes Ende des Konflikts stocken derzeit./ngu/DP/men





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