Elliott Wellen Analyse
DAX findet nicht das Momentum
Foto: www.robbys-elliottwellen.de
Die kurze Einschätzung der Lage
Der DAX findet nicht das Momentum zum Verlassen des Korrektur-Preisbereiches.
Der DAX findet nicht das Momentum zum Verlassen des Korrektur-Preisbereiches.
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Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 25442), vermutlich mit grüner 1=25153 (rote I=23487, rote II=21933, rote III=24793, rote IV=23849, rote V=25153), eventuell beendeter grüner 2 bisher 24329 (rote A/W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, rote B/X bisher 25442, rote C/Y bisher 24329) und gestarteter grüner 3 (bisher 24820; derzeit mit Mindestziel 25407, 100er Ziel 27622, 161er Ziel 29656). Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851; der Zielbereich einer gedehnten orangenen 5 beginnt oberhalb 28906 (blauer Pfad).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).
Die rote C/Y bzw. lila 2 (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). In einer laufenden roten Alt: Y (bisher 21860; blaue Alt: a=21860, blaue Alt: b bisher 25442, fehlende blaue Alt: c) würde idealerweise noch ein Tief unterhalb 21860 fehlen. Die lila 2 hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).
Ausgehend von 21860 liegt das Mindestziel der lila 3 oberhalb 25512; das 100er Ziel bei 28317 und das 161er Ziel bei 32308.
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
Disclaimer:
Es gelten die aufgeführten Nutzungshinweise. Die Analysen werden im Rahmen einer Hobbytätigkeit erstellt und stellen keine Handlungsempfehlungen dar.
Der DAX befindet sich nach dem Abschluss der überschiessenden lila 2=11807 in der impulsiven lila 3 (bisher 25512 – blauer Pfad), die sich in ihren Zielbereich oberhalb 16297 befindet. Die lila 3 befindet sich nach der blauen 1=16537 und blauen 2=14585 in der blauen 3 (bisher 25512; oberhalb 161er Ausdehnung 22237 – blaue Fibos) und kann vielfältig interpretiert werden.
Gedämpfter Impuls (normale Beschriftung; Hauptvariante)
Die orangene 3 der blauen 3 (23477+X) wurde am 18.3.2025 mit einem Hoch (Indikationsfehler in der GBE/JFD-Indikation) abgeschlossen.
Die orangene 4=21860 (grüne A/W=18809, überschiessende grüne B/X=25512, grüne C/Y=21860) muss wegen ihres abgelaufenen Zeitfensters beendet worden sein.
Es läuft die mehrdeutig interpretierbare orangene 5 (bisher 25442), vermutlich mit grüner 1=25153 (rote I=23487, rote II=21933, rote III=24793, rote IV=23849, rote V=25153), eventuell beendeter grüner 2 bisher 24329 (rote A/W=23630 unterhalb 38er RT 23895 – violette Fibos, rote B/X bisher 25442, rote C/Y bisher 24329) und gestarteter grüner 3 (bisher 24820; derzeit mit Mindestziel 25407, 100er Ziel 27622, 161er Ziel 29656). Der Zielbereich einer kurzen orangenen 5 liegt zwischen 25512 und 25851; der Zielbereich einer gedehnten orangenen 5 beginnt oberhalb 28906 (blauer Pfad).
Power-Impuls (Umrandete Beschriftung; Nebenvariante)
Die blaue 3 befindet sich in der grünen 3 und hat bei 23477+X (Indikationsfehler in der GBE-/JFD-Indikation am 18.3.2025) die lila 1 markiert. Die lila 2 hat die rote A/W bei 18809 beendet. Die überschiessende rote B/X (bisher 25512) wurde vermutlich beendet, hat aber auf der Oberseite auch noch Platz bis 26361 (lila Fibos).
Die rote C/Y bzw. lila 2 (bisher 21860) hat ihr Mindestziel 23477 unterschritten und kann bereits beendet worden sein (blauer Pfad). In einer laufenden roten Alt: Y (bisher 21860; blaue Alt: a=21860, blaue Alt: b bisher 25442, fehlende blaue Alt: c) würde idealerweise noch ein Tief unterhalb 21860 fehlen. Die lila 2 hat auf der Unterseite auch noch viel Platz bis 17019 (grauer Pfad).
Ausgehend von 21860 liegt das Mindestziel der lila 3 oberhalb 25512; das 100er Ziel bei 28317 und das 161er Ziel bei 32308.
Fazit:
DAX und DJI befinden sich auf einem nachhaltigen Weg in neue Welten. Die Muster in DAX und DJI deuten auf einen langfristigen Anstieg und könnten sich inflationsbedingt sogar beschleunigen.
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