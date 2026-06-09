The Home Depot Aktie legt zu - 09.06.2026

Die The Home Depot Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,42 % auf 277,93€. Damit gewinnt die Aktie +9,20 € gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die The Home Depot Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 277,93€, mit einem Plus von +3,42 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

The Home Depot ist der größte Baumarktbetreiber Nordamerikas, fokussiert auf Heimwerker- und Bauprojekte. Sortiment: Baustoffe, Werkzeuge, Garten, Haustechnik, Services für Profikunden und Online-Bestellung mit Abholung/Lieferung. Wichtige Konkurrenten: Lowe’s, Menards, Amazon. Stärken: dichte Filialstruktur, starke Pro-Kundenbasis, effiziente Logistik und Omnichannel-Modell.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Kurs der The Home Depot Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,74 %.

Allein seit letzter Woche ist die The Home Depot Aktie damit um +5,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Home Depot einen Rückgang von -8,51 %.

Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

The Home Depot Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,03 % 1 Monat +3,78 % 3 Monate -11,74 % 1 Jahr -16,67 %

Informationen zur The Home Depot Aktie

Stand: 09.06.2026, 20:00 Uhr

Es gibt 996 Mio. The Home Depot Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,70 Mrd.EUR € wert.

An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Von DAX bis S&P 500 geraten vor allem Nebenwerte und Tech-Titel unter Druck, während Standardwerte sich noch vergleichsweise wacker schlagen.

Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

So schlagen sich die Wettbewerber von The Home Depot

Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Fastenal notiert im Plus, mit +0,78 %. Lowe's Companies notiert im Plus, mit +2,61 %. Sherwin-Williams legt um +2,39 % zu

The Home Depot Aktie jetzt kaufen?

Ob die The Home Depot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Home Depot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.

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