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    Besonders beachtet!

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    The Home Depot Aktie legt zu - 09.06.2026

    Am 09.06.2026 ist die The Home Depot Aktie, bisher, um +3,42 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der The Home Depot Aktie.

    Besonders beachtet! - The Home Depot Aktie legt zu - 09.06.2026
    Foto: Zoran Karapancev - stock.adobe.com

    The Home Depot ist der größte Baumarktbetreiber Nordamerikas, fokussiert auf Heimwerker- und Bauprojekte. Sortiment: Baustoffe, Werkzeuge, Garten, Haustechnik, Services für Profikunden und Online-Bestellung mit Abholung/Lieferung. Wichtige Konkurrenten: Lowe’s, Menards, Amazon. Stärken: dichte Filialstruktur, starke Pro-Kundenbasis, effiziente Logistik und Omnichannel-Modell.

    The Home Depot Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 09.06.2026

    Die The Home Depot Aktie kann am heutigen Handelstag zulegen. Die Aktien steigt um +3,42 % auf 277,93. Damit gewinnt die Aktie +9,20  gegenüber dem Schlusskurs des Vortags. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die The Home Depot Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,37 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 277,93, mit einem Plus von +3,42 %. Wie sollten Anleger jetzt reagieren?

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    Der Kurs der The Home Depot Aktie verbessert sich heute, in den letzten drei Monate gab es Verluste in Höhe von -11,74 %.

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    Allein seit letzter Woche ist die The Home Depot Aktie damit um +5,03 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,78 %. Seit Jahresbeginn zeigt die Entwicklung von The Home Depot einen Rückgang von -8,51 %.

    Der Dow Jones hingegen, ist weniger volatil und hat sich heute nur um -0,19 % geändert.

    The Home Depot Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,03 %
    1 Monat +3,78 %
    3 Monate -11,74 %
    1 Jahr -16,67 %
    Stand: 09.06.2026, 20:00 Uhr

    Informationen zur The Home Depot Aktie

    Es gibt 996 Mio. The Home Depot Aktien. Damit ist das Unternehmen 275,70 Mrd.EUR € wert.

    DAX & Wall Street im Sinkflug: Nebenwerte stürzen ab, Standardwerte halten besser


    An den Börsen dominiert heute die Farbe Rot: Von DAX bis S&P 500 geraten vor allem Nebenwerte und Tech-Titel unter Druck, während Standardwerte sich noch vergleichsweise wacker schlagen.

    Börsenstart USA - 09.06. - US Tech 100 stark +0,83 %


    Zum Start in den Börsentag zeigen die amerikanischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

    So schlagen sich die Wettbewerber von The Home Depot

    Amazon, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,33 %. Fastenal notiert im Plus, mit +0,78 %. Lowe's Companies notiert im Plus, mit +2,61 %. Sherwin-Williams legt um +2,39 % zu

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    Ob die The Home Depot Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur The Home Depot Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    The Home Depot

    +3,76 %
    +4,89 %
    +3,84 %
    -11,40 %
    -15,98 %
    -3,68 %
    +5,28 %
    +137,96 %
    +2.965,08 %
    ISIN:US4370761029WKN:866953
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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