Börsen Update
Börsen Update USA - 09.06. - US Tech 100 schwach -2,14 %
Im Verlauf des Handelstages zeigen die amerikanischen Indizes ein negatives Bild.
Der Dow Jones steht bei 50.723,93 PKT und verliert bisher -0,19 %.
Top-Werte: The Home Depot +3,42 %, Nike (B) +2,94 %, Sherwin-Williams +2,85 %, Johnson & Johnson +2,02 %, Procter & Gamble +1,88 %
Flop-Werte: Salesforce -4,72 %, Cisco Systems -4,13 %, Apple -3,79 %, Microsoft -2,05 %, Goldman Sachs Group -1,85 %
Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:50) bei 28.793,96 PKT und fällt um -2,14 %.
Top-Werte: Cintas +2,90 %, Starbucks +2,51 %, Insmed +2,47 %, GE Healthcare Technologies +2,42 %, IDEXX Laboratories +2,25 %
Flop-Werte: Qualcomm -13,95 %, Marvell Technology -10,80 %, Arm Holdings -9,80 %, AppLovin Registered (A) -8,13 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,08 %
Der S&P 500 steht aktuell (19:59:40) bei 7.338,65 PKT und fällt um -0,96 %.
Top-Werte: J.M. Smucker +9,35 %, Alexandria Real Estate Equities +9,35 %, Pool +7,05 %, Builders Firstsource +6,23 %, Insulet +5,35 %
Flop-Werte: Qualcomm -13,95 %, Coherent -11,99 %, Corning -9,53 %, Lumentum Holdings -9,44 %, Super Micro Computer -8,82 %
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