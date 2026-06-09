Börsen Update USA - 09.06. - US Tech 100 schwach -2,14 %

Der Dow Jones steht bei 50.723,93 PKT und verliert bisher -0,19 %.

Top-Werte: The Home Depot +3,42 %, Nike (B) +2,94 %, Sherwin-Williams +2,85 %, Johnson & Johnson +2,02 %, Procter & Gamble +1,88 %

Flop-Werte: Salesforce -4,72 %, Cisco Systems -4,13 %, Apple -3,79 %, Microsoft -2,05 %, Goldman Sachs Group -1,85 %

Der US Tech 100 steht aktuell (19:59:50) bei 28.793,96 PKT und fällt um -2,14 %.

Top-Werte: Cintas +2,90 %, Starbucks +2,51 %, Insmed +2,47 %, GE Healthcare Technologies +2,42 %, IDEXX Laboratories +2,25 %

Flop-Werte: Qualcomm -13,95 %, Marvell Technology -10,80 %, Arm Holdings -9,80 %, AppLovin Registered (A) -8,13 %, Microstrategy (Doing business Strategy) (A) -7,08 %

Der S&P 500 steht aktuell (19:59:40) bei 7.338,65 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: J.M. Smucker +9,35 %, Alexandria Real Estate Equities +9,35 %, Pool +7,05 %, Builders Firstsource +6,23 %, Insulet +5,35 %

Flop-Werte: Qualcomm -13,95 %, Coherent -11,99 %, Corning -9,53 %, Lumentum Holdings -9,44 %, Super Micro Computer -8,82 %

wallstreetONLINE und SMARTBROKER+ starten gemeinsam eine exklusive Bonus-Aktion. Eröffnen Sie bis 30.06.2026 ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Willkommensgeschenk einen Anteil der Microsoft-Aktie im Wert von 50 Euro!

