Börse, Baby!
Nasdaq-Blitzcrash: Achterbahnfahrt an der Wall Street geht weiter
Nach dem Schock am Freitag und der Erholung am Montag geraten die US-Aktienmärkte am Dienstag wieder in den Abwärtsstrudel.
- US-Aktien fallen nach kurzem Montagserholungsversuch
- Starker US-Arbeitsmarkt verstärkt deutlich Zinsängste
- Broadcom enttäuscht mit unveränderter Prognose
- Report: Software vor dem Comeback – diese 5 Aktien könnten durchstarten!
Der jüngste Rückschlag an den US-Börsen hat Anleger aufgeschreckt. Nachdem der Nasdaq am Freitag zeitweise mehr als 5 Prozent verlor und unter 28.500 Punkte rutschte, schien sich die Lage am Montag schon etwas zu stabilisieren. Doch am Dienstag setzt sich der Abverkauft fort.
Auslöser der Kursverluste war ein überraschend starker US-Arbeitsmarktbericht. Statt der erwarteten 85.000 neuen Stellen wurden mehr als 170.000 Jobs geschaffen. Was auf den ersten Blick positiv erscheint, sorgte an den Märkten für Ernüchterung. Ein robuster Arbeitsmarkt reduziert den Druck auf die US-Notenbank, die Zinsen zu senken.
Zusätzlichen Druck erzeugten die Geschäftszahlen des KI-Chipkonzerns Broadcom. Zwar legte das Unternehmen solide Ergebnisse vor, doch die Erwartungen waren noch höher. Vor allem die unveränderte Prognose enttäuschte Anleger, die auf weitere positive Überraschungen gesetzt hatten.
In dieser Folge von Börse, Baby sprechen Krischan Orth und Julian Schick darüber, ob der Tech-Sell-off nur eine gesunde Korrektur ist – oder der Anfang einer größeren Bewegung.
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