Am Freitag heftiger Abverkauf beim Nasdaq 100 und KI-Aktien, am Montag die Rally, heute erneuter Abverkauf mit neuem Tief. Und das ganz ohne Nachricht - heute sind im S&P 500 jedoch mehr Aktien im Plus als Minus - das zeigt, dass wir es mit einem KI-Abverkauf zu tun haben, der vor allem den Nasdaq 100 betrifft. Ist das ein Vorbote der Liquiditäts-Absaugung durch das IPO von SpaceX am Freitag? Dann aber der Tweet von Donald Trump, wonach der Iran einen US-Helikopter abgeschossen habe - die Aktienmärkte daraufhin stark unter Druck. Aber dann Auftritt des altbekannten Axios-Journalisten Barak Ravid (der bereits viele Iran-Deals angekündigt hatte), wonach nicht klar sei, ob der Abschuss durch den Iran absichtlich passiert sei - daraufhin wieder etwas Erholung der Märkte..

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Das Video "Nasdaq: Brutaler Abverkauf nach Warnsignal vom Freitag!" sehen Sie hier..