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    Marktgeflüster

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    Nasdaq: Brutaler Abverkauf nach Warnsignal vom Freitag!

    Und das ganz ohne Nachricht - heute sind im S&P 500 jedoch mehr Aktien im Plus als Minus - das zeigt, dass wir es mit einem KI-Abverkauf zu tun haben, der vor allem den Nasdaq 100 betrifft.

    Am Freitag heftiger Abverkauf beim Nasdaq 100 und KI-Aktien, am Montag die Rally, heute erneuter Abverkauf mit neuem Tief. Und das ganz ohne Nachricht - heute sind im S&P 500 jedoch mehr Aktien im Plus als Minus - das zeigt, dass wir es mit einem KI-Abverkauf zu tun haben, der vor allem den Nasdaq 100 betrifft. Ist das ein Vorbote der Liquiditäts-Absaugung durch das IPO von SpaceX am Freitag? Dann aber der Tweet von Donald Trump, wonach der Iran einen US-Helikopter abgeschossen habe - die Aktienmärkte daraufhin stark unter Druck. Aber dann Auftritt des altbekannten Axios-Journalisten Barak Ravid (der bereits viele Iran-Deals angekündigt hatte), wonach nicht klar sei, ob der Abschuss durch den Iran absichtlich passiert sei - daraufhin wieder etwas Erholung der Märkte..

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    Das Video "Nasdaq: Brutaler Abverkauf nach Warnsignal vom Freitag!" sehen Sie hier..





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    Markus Fugmann
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    Markus Fugmann ist Chefanalyst der actior AG und Redakteur bei www.finanzmarktwelt.de. Die actior AG bietet Selbsthändlern die Möglichkeit, an allen gängigen Märkten der Welt im Bereich CFDs, Futures, Aktien und Devisen zu Top-Konditionen zu handeln. Darüber hinaus erhalten Kunden kostenlose Informationsabende, Seminare, One-to-One Coaching, allgemeine Einführungen in die Handelsplattformen und Märkte.
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    Verfasst von Markus Fugmann
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