ROUNDUP
Unicredit bekommt weitere Aktien der Commerzbank angedient
- Unicredit erhielt 10,91% der Commerzbank-Aktien
- Beteiligung steigt rechnerisch auf 37,68 Prozent
- Commerzbank kritisiert angediente Aktien von Banken
FRANKFURT/MAILAND (dpa-AFX) - Die italienische Großbank Unicredit hat mit ihrem Übernahmeangebot für die Commerzbank weitere Aktien angedient bekommen. Commerzbank-Aktionäre hätten ihr bis zum 9. Juni 10,91 Prozent der Aktien angedient, teilte die Unicredit am Dienstagabend in Mailand mit. Eine Woche zuvor waren den Italienern im Zuge der Offerte 7,58 Prozent angeboten worden.
Nachdem das Geldhaus aus Mailand bisher schon 26,77 Prozent der Commerzbank-Aktien gehalten hatte, würde ihre Beteiligung mit den angedienten Aktien nun rechnerisch auf 37,68 Prozent steigen.
Mit ihrem freiwilligen Übernahmeangebot vom Mai vermeidet die Unicredit ein Pflichtangebot, das sonst beim Überschreiten der 30-Prozent-Marke vorgeschrieben ist und das angesichts des zuletzt gestiegenen Commerzbank-Aktienkurses wesentlich teurer geworden wäre. Statt Geld bietet die Großbank für jedes Commerzbank-Papier 0,485 Unicredit-Anteile.
Das ist auf Basis der jüngsten Schlusskurse weniger, als man für eine Commerzbank-Aktie derzeit an der Börse bekommt. Zusätzlich verfügt die Unicredit über Finanzinstrumente, mit denen sie auf eine Menge weiterer Commerzbank-Aktien zugreifen kann. Die Großbank aus Mailand behält sich vor, die bis 16. Juni geltende Offerte bis 3. Juli zu verlängern. Die Commerzbank lehnt eine Übernahme ab.
Commerzbank attackiert Unicredit
Dass die Unicredit deutlich vor Fristende schon so viele Aktien einsammelt, überrascht, weil ihre Offerte unter dem Kurs der Commerzbank-Aktie liegt. Zudem dienen Großinvestoren ihre Papiere meist erst kurz vor Ende der Übernahmefrist an.
Die Commerzbank kritisierte das Vorgehen der Unicredit erneut. "Nach den uns vorliegenden Informationen konnte bislang keine einzige Angebotsannahme eines institutionellen Investors identifiziert werden, und die Summe sämtlicher Annahmen durch Privatanleger entspricht einem Aktienanteil von lediglich rund 0,05 Prozent."
Die Commerzbank hatte kürzlich bereits die Finanzaufsicht Bafin eingeschaltet. So monierte das Geldhaus, die angedienten Aktien stammten überwiegend von Banken und mit ihnen verbundenen Parteien, von denen einige bekannte Gegenparteien von Unicredit für Finanzinstrumente seien - und keine unabhängigen Investoren.
Unicredit wehrt sich
Die Unicredit wiederum kritisierte die Abwehrstrategie der Commerzbank. Ihr Management habe jedes Recht, von der Annahme des Übernahmeangebots abzuraten. Sie sei jedoch nicht berechtigt, "die Integrität des Bieterverfahrens zu untergraben, indem sie unbegründete Vorwürfe erhebt". Die Angaben der Unicredit erfolgten nach den gesetzlichen Anforderungen und stünden im transparenten Dialog mit der Bafin./men/jha/als
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Commerzbank Aktie
Die Commerzbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,85 % und einem Kurs von 36,60 auf Tradegate (09. Juni 2026, 20:14 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Commerzbank Aktie um -2,53 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +1,85 %.
Die Marktkapitalisierung von Commerzbank bezifferte sich zuletzt auf 41,38 Mrd..
Commerzbank zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,1000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,9600 %.
Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 41,00EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 37,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 43,00EUR was eine Bandbreite von +0,82 %/+17,17 % bedeutet.
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https://www.milanofinanza.it/news/unicredit-scacco-a-commerzbank-in-11-mosse-ecco-tutti-i-derivati-che-hanno-messo-francoforte-alle-202606060056419074?refresh_cens
UniCredit: Schachmatt für Commerzbank in 11 Zügen – Die Derivate, die Frankfurt in die Enge trieben
von Luca Gualtieri, MilanoFinanza, 5. Juni 2026
Das Herzstück von Andrea Orcels Strategie sind Total Return Swaps – jene Kontrakte, mit denen der Banker die Übernahme aufgebaut hat
UniCredit hat eine komplexe Beteiligung an der Commerzbank aufgebaut und dabei theoretisch 50,8 % über Aktien und Derivate erreicht. Die Strategie umfasst elf Derivatkontrakte, wobei zwischen direktem Engagement, wirtschaftlicher Exposition und der potenziellen Umwandlung in Aktien unterschieden wird. Die Ausgestaltung der Dealer-Absicherungen und die Berechnung der Gesamtposition werden angefochten; die BaFin wurde um Klärung gebeten. ￼
Die Struktur der Beteiligung
Die Zusammenführung von Kapital vollzieht sich nicht nur über die großen europäischen Finanzplätze, sondern auch durch die Konsolidierung des Bankensystems. Dies ist das Ziel von Andrea Orcel mit dem Übernahmeangebot auf die Commerzbank, das am 16. Juni abläuft – mit möglicher Verlängerung bis Ende des Monats. Fast zwei Jahre lang konzentrierte sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Gesamtbeteiligung, die auf theoretisch 50,8 % gestiegen ist. Hinter dieser Zahl verbirgt sich jedoch eine komplexe Finanzstruktur aus elf Derivatkontrakten, die sich anhand der Mitteilungen von UniCredit an Commerzbank und BaFin vollständig rekonstruieren lässt. ￼
Die Position von Piazza Gae Aulenti setzt sich aus drei verschiedenen Ebenen zusammen. Die erste sind die direkt gehaltenen Aktien in Höhe von 26,77 % der Commerzbank – normale Titel, die der italienischen Bank Vermögens- und Stimmrechte verleihen. ￼
Die Rolle der Derivate
Die zweite und dritte Ebene bestehen aus Derivatinstrumenten. Die an die BaFin übermittelten Unterlagen sind besonders aufschlussreich, weil sie zeigen, wie UniCredit ein weit über den reinen Aktienbesitz hinausgehendes wirtschaftliches Engagement aufgebaut hat. ￼
Das Herzstück der Struktur sind Total Return Swaps: Kontrakte, über die UniCredit den Großteil seines synthetischen Engagements aufgebaut hat. Diese Derivate ermöglichen es, an der Wertentwicklung einer Aktie zu partizipieren, ohne sie direkt zu halten. Eine Investmentbank kauft die Titel und hält sie im Bestand, während UniCredit die wirtschaftlichen Vorteile – Kurssteigerungen und Dividenden – gegen eine vereinbarte Finanzvergütung erhält. Das Ergebnis: Das Institut übernimmt weitgehend das typische Risiko-Rendite-Profil eines Aktionärs, ohne formell einer zu sein. ￼
Die verschiedenen Swap-Kategorien
Eine erste Kategorie umfasst Instrumente, die durch Lieferung der Basiswerte, Kaufrechte oder andere Umwandlungsmechanismen leichter in einen direkten Aktienerwerb übergehen können. Diese Komponente entspricht 3,22 % der Commerzbank. ￼
Die Serie beginnt mit vier kleineren Kontrakten, die zwischen dem 25. und 28. November 2024 abgeschlossen wurden, jeder über einen Anteil zwischen 0,06 % und 0,09 % des Kapitals. Dies sind die ersten Bausteine der synthetischen Position, die UniCredit nach dem initialen Einstieg über die Platzierung vom September 2024 aufbaute. Am 16. Dezember desselben Jahres kam ein weiterer Kontrakt über 0,2 % hinzu; der eigentliche Quantensprung erfolgte zwei Tage später mit einem Swap, der allein 2,44 % der Commerzbank entspricht – dem bedeutendsten Kontrakt der gesamten Gruppe und dem zentralen Instrument der Abschlussphase der Übernahme. Der letzte Kontrakt dieser Kategorie datiert vom 12. März 2026 und fügt weitere 0,25 % hinzu. ￼
Die Beschleunigung des wirtschaftlichen Engagements
Neben dieser ersten Gruppe steht eine zweite, deutlich umfangreichere, die rund 12,10 % der Commerzbank repräsentiert. Diese Kontrakte sind nicht auf einen künftigen Aktienerwerb ausgerichtet, sondern auf eine rein wirtschaftliche Partizipation an der Kursentwicklung – ohne dass diese in eine direkte Beteiligung umgewandelt werden soll. ￼
Innerhalb dieser Kategorie stechen vier große Total Return Swaps hervor, die in rascher Folge zwischen April und Mai 2026 abgeschlossen wurden und zusammen rund 8,88 % des Kapitals ausmachen. Der bedeutendste wurde am 17. April unterzeichnet und entspricht 5,54 % des Kapitals. Es folgen ein Kontrakt vom 7. Mai über 1,17 % sowie zwei weitere vom 13. Mai über jeweils 1 % und 1,17 %. In weniger als einem Monat hat UniCredit über lediglich vier Kontrakte ein Engagement von fast neun Prozentpunkten aufgebaut. ￼
In den vergangenen Monaten scheint die Strategie das Tempo gewechselt zu haben: Während die Position zwischen Ende 2024 und Anfang 2026 schrittweise über eine Reihe relativ kleiner Kontrakte gewachsen war, hat UniCredit ab April 2026 deutlich beschleunigt und in wenigen Wochen Instrumente erheblich größerer Dimension konzentriert. ￼
Streitpunkt: Die Absicherung durch die Dealer
Genau hier taucht eine der umstrittensten Fragen der Übernahme auf. Um sich gegen das mit einem Swap übernommene Risiko abzusichern, kauft die als Dealer fungierende Investmentbank in der Regel die zugrunde liegenden Aktien. Die Titel verbleiben im Eigentum des Intermediärs, ihre wirtschaftliche Rendite wird jedoch über das Derivat an den Kunden weitergereicht. ￼
Im Fall Commerzbank dreht sich die Debatte genau um diese zur Absicherung erworbenen Aktien. Einige Beobachter fragten sich, ob ein Teil der von den Dealern gehaltenen Titel möglicherweise anschließend in das von UniCredit lancierte Angebot eingeflossen ist. Genau hierauf konzentriert sich die Kritik der Zielbank. ￼
Dem Management unter CEO Bettina Orlopp geht es dabei nicht um die Rechtmäßigkeit der Derivate, sondern darum, wie der Markt die UniCredit zugerechneten Prozentsätze interpretiert. Direkt gehaltene Aktien, über Swaps erzielte Engagements und von Derivate-Gegenparteien möglicherweise ins Angebot eingebrachte Titel sind nicht zwangsläufig voneinander unabhängige Kategorien. Das Risiko laut Frankfurt: Die simple Addition der verschiedenen Komponenten könnte ein geradlinigeres Bild der Position vermitteln, als es der Realität entspricht. ￼
Klärungsbegehren an die BaFin
Aus diesem Grund hat die Commerzbank die BaFin um Klärung gebeten und die Investoren aufgefordert, die Natur der verschiedenen Komponenten von UniCredits Position sorgfältig zu prüfen. Die Frage ist allerdings nicht eindeutig. Denn das wirtschaftliche Engagement aus den Swaps ist etwas anderes als Aktien, die von Dritten tatsächlich ins Angebot eingebracht wurden – letztere gehen nach Andienung vollständig in den Besitz des Käufers über und können nicht mehr als synthetische Position betrachtet werden. ￼
UniCredit hat diese Darstellungen seinerseits als bloße Spekulationen zurückgewiesen. Denn selbst wenn ein Teil der Andienungen von Intermediären stammen sollte, die zuvor Aktien zur Absicherung ihrer Swaps erworben hatten, wäre dies weder unregelmäßig noch ungewöhnlich – sondern schlicht eine der möglichen Entwicklungen einer auch über Derivate aufgebauten Übernahme. ￼
https://massimomasi.altervista.org/commerzbank-apre-a-unicredit-ma-e-davvero-una-svolta/
Commerzbank öffnet sich für UniCredit. Aber ist das wirklich eine Wende?
Massimo Masi, 5. Juni 2026
Ich gebe es zu: Hätte ich gestern nur die Schlagzeilen gelesen, hätte ich an eine spektakuläre Kehrtwende von Bettina Orlopp geglaubt. Nach monatelangen Barrikaden, Anschuldigungen, Appellen an die Aktionäre, Bekenntnissen zum deutschen Wirtschaftspatriotismus und sogar Meldungen an die BaFin über die von UniCredit eingesetzten Derivate hat die Commerzbank-Chefin plötzlich erklärt, zu einer freundschaftlichen Einigung mit Andrea Orcel bereit zu sein.
Die Nachricht ist real. Aber man muss genau verstehen, was sie wirklich bedeutet.
Von den Barrikaden an den Verhandlungstisch
Bei der Goldman Sachs Global Banking & Markets Conference in Zürich erklärte Orlopp, die Commerzbank sei bereit, mit UniCredit zu verhandeln. Das ist kein unwichtiges Detail. Noch vor wenigen Wochen lautete die Botschaft im Wesentlichen: das Übernahmeangebot abwehren und die Unabhängigkeit der deutschen Bank verteidigen. Jetzt ist die Position eine andere. Von einem absoluten „Nein” ist keine Rede mehr. Es geht um Bedingungen.
Und diese Bedingungen sind zwei. Die erste betrifft den Preis. Laut Orlopp bietet UniCredit den Commerzbank-Aktionären keine angemessene Prämie. Zu den aktuellen Börsenkursen liege das Tauschangebot sogar unter dem Kurs der deutschen Aktie.
Die zweite Bedingung betrifft das Geschäftsmodell. Die Managerin argumentiert, die Commerzbank sei keine Bank, die umstrukturiert werden müsse, sondern ein Institut, das in den letzten Jahren Wert geschaffen habe und das im Falle einer Integration ihr industrielles und strategisches Gewicht im neuen Konzern anerkannt sehen sollte.
Übersetzt: mehr Geld und mehr Deutschland in der Unternehmensführung.
Die eigentliche Frage: Warum gerade jetzt?
Es fällt schwer, diesen Tonwechsel nicht mit den Ereignissen der letzten Tage in Verbindung zu bringen. Die Annahmequote beim Übernahmeangebot ist nämlich plötzlich auf 7,58% gestiegen, wodurch UniCredit die von Andrea Orcel als Mindestziel genannte Schwelle von 30% deutlich überschritten hat. Rechnet man Direktbeteiligung, physisch abgewickelte Derivate und bar abgerechnete Derivate zusammen, übersteigt das potenzielle Engagement der Mailänder Bank mittlerweile 50%. Die formelle Kontrolle ist das noch nicht.
Aber es reicht, um zu begreifen, dass die Partie nicht mehr so angegangen werden kann, als wäre nichts geschehen. Wenn der Markt beginnt, sich in eine Richtung zu bewegen, neigen auch die starrsten Verhandlungsführer zur Anpassung.
Die Derivate-Vorwürfe bleiben bestehen
Vorsicht jedoch: Während sie sich dem Dialog öffnet, verschärft die Commerzbank gleichzeitig die Auseinandersetzung. Die deutsche Bank hat der BaFin nämlich eine Reihe von Anmerkungen zur Herkunft der Übernahme-Annahmen übermittelt. Nach Ansicht Frankfurts könnte ein erheblicher Teil der eingereichten Aktien von Finanzinstituten stammen, die zugleich Gegenparteien von UniCredit in den während der Übernahme eingesetzten Derivatekontrakten sind. In der Wirtschaftspresse werden Namen wie Nomura, Citi über Zweckgesellschaften, Euroclear, Bank of Nova Scotia, BBVA und andere Finanzinstitute genannt. Das Ziel der deutschen Bank ist klar: zu belegen, dass der Anstieg der Annahmequote kein echtes Bekenntnis institutioneller Investoren zum italienischen Angebot darstellt.
UniCredit hat wie schon in den vergangenen Tagen geantwortet und von haltlosen Unterstellungen gesprochen, unter Hinweis darauf, dass alle Derivatepositionen stets marktkonform und regelkonform offengelegt worden seien.
Muss Orcel wirklich nachbessern?
Hier liegt der interessanteste Punkt. Orlopp fordert eine deutliche Prämie. Aber muss Orcel sie wirklich gewähren?
Viele Beobachter beginnen daran zu zweifeln. Als das Angebot angekündigt wurde, schien das Überschreiten der 30%-Schwelle alles andere als selbstverständlich. Heute wurde diese Schwelle erreicht und überschritten. Zudem ist ein wesentlicher Teil des Commerzbank-Kapitals praktisch nicht umkämpft:
• Die deutsche Bundesregierung hält rund 13%
• Passive Investoren machen rund 17% aus
• Privatanleger weitere 16–17%
• Ein bedeutender Anteil ist mit Finanzgegenparteien verbunden
In diesem Szenario gibt es noch Spielraum für weitere Annahmen, aber er ist nicht unbegrenzt. Deshalb sind viele Analysten der Meinung, UniCredit könne es sich leisten, abzuwarten, ohne die wirtschaftlichen Konditionen des Angebots zu ändern.
Die eigentliche Verhandlung findet nicht mit Orlopp statt
Ein weiteres Element tritt aus den Aussagen der deutschen Managerin deutlich hervor. Wenn sie von Unternehmensführung, dem Gewicht Deutschlands und der Rolle der deutschen Stakeholder spricht, beschwört Orlopp in Wirklichkeit einen anderen Gesprächspartner herauf. Nicht Andrea Orcel. Sondern Berlin.
Denn der endgültige Knoten der Operation wird nicht nur finanzieller Natur sein. Er wird politischer Natur sein. Wer wird die Unternehmensführung des neuen Konzerns kontrollieren? Wo wird das Entscheidungszentrum liegen? Was wird das Gewicht Deutschlands gegenüber Italien sein? Welche Rolle wird die Commerzbank im Rahmen einer etwaigen Fusion behalten? Das sind Fragen, die keine wirtschaftliche Nachbesserung allein lösen kann.
Die Mauer verwandelt sich in eine Verhandlung
Die Empfindung ist, dass wir in eine neue Phase eingetreten sind. Noch vor wenigen Wochen war die Konfrontation einfach: UniCredit griff an, die Commerzbank verteidigte sich. Heute ist das Bild komplexer. Auf der einen Seite laufen weiterhin die Derivate-Vorwürfe und die BaFin-Kontakte. Auf der anderen Seite räumt dieselbe Orlopp öffentlich ein, dass eine freundschaftliche Einigung möglich ist.
Wenn man vom „Niemals” zu „unter bestimmten Bedingungen” übergeht, bedeutet das, dass die Diskussion nicht mehr das Prinzip der Operation betrifft, sondern Preis und Modalitäten.
Und das ist für alle, die das europäische Bankenschach verfolgen, wahrscheinlich das wichtigste Signal der letzten Tage.