Unicredit bekommt weitere Aktien der Commerzbank angedient

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UniCredit: Schachmatt für Commerzbank in 11 Zügen – Die Derivate, die Frankfurt in die Enge trieben



von Luca Gualtieri, MilanoFinanza, 5. Juni 2026



Das Herzstück von Andrea Orcels Strategie sind Total Return Swaps – jene Kontrakte, mit denen der Banker die Übernahme aufgebaut hat



UniCredit hat eine komplexe Beteiligung an der Commerzbank aufgebaut und dabei theoretisch 50,8 % über Aktien und Derivate erreicht. Die Strategie umfasst elf Derivatkontrakte, wobei zwischen direktem Engagement, wirtschaftlicher Exposition und der potenziellen Umwandlung in Aktien unterschieden wird. Die Ausgestaltung der Dealer-Absicherungen und die Berechnung der Gesamtposition werden angefochten; die BaFin wurde um Klärung gebeten. ￼



Die Struktur der Beteiligung



Die Zusammenführung von Kapital vollzieht sich nicht nur über die großen europäischen Finanzplätze, sondern auch durch die Konsolidierung des Bankensystems. Dies ist das Ziel von Andrea Orcel mit dem Übernahmeangebot auf die Commerzbank, das am 16. Juni abläuft – mit möglicher Verlängerung bis Ende des Monats. Fast zwei Jahre lang konzentrierte sich die Aufmerksamkeit des Marktes auf die Gesamtbeteiligung, die auf theoretisch 50,8 % gestiegen ist. Hinter dieser Zahl verbirgt sich jedoch eine komplexe Finanzstruktur aus elf Derivatkontrakten, die sich anhand der Mitteilungen von UniCredit an Commerzbank und BaFin vollständig rekonstruieren lässt. ￼



Die Position von Piazza Gae Aulenti setzt sich aus drei verschiedenen Ebenen zusammen. Die erste sind die direkt gehaltenen Aktien in Höhe von 26,77 % der Commerzbank – normale Titel, die der italienischen Bank Vermögens- und Stimmrechte verleihen. ￼



Die Rolle der Derivate



Die zweite und dritte Ebene bestehen aus Derivatinstrumenten. Die an die BaFin übermittelten Unterlagen sind besonders aufschlussreich, weil sie zeigen, wie UniCredit ein weit über den reinen Aktienbesitz hinausgehendes wirtschaftliches Engagement aufgebaut hat. ￼



Das Herzstück der Struktur sind Total Return Swaps: Kontrakte, über die UniCredit den Großteil seines synthetischen Engagements aufgebaut hat. Diese Derivate ermöglichen es, an der Wertentwicklung einer Aktie zu partizipieren, ohne sie direkt zu halten. Eine Investmentbank kauft die Titel und hält sie im Bestand, während UniCredit die wirtschaftlichen Vorteile – Kurssteigerungen und Dividenden – gegen eine vereinbarte Finanzvergütung erhält. Das Ergebnis: Das Institut übernimmt weitgehend das typische Risiko-Rendite-Profil eines Aktionärs, ohne formell einer zu sein. ￼



Die verschiedenen Swap-Kategorien



Eine erste Kategorie umfasst Instrumente, die durch Lieferung der Basiswerte, Kaufrechte oder andere Umwandlungsmechanismen leichter in einen direkten Aktienerwerb übergehen können. Diese Komponente entspricht 3,22 % der Commerzbank. ￼



Die Serie beginnt mit vier kleineren Kontrakten, die zwischen dem 25. und 28. November 2024 abgeschlossen wurden, jeder über einen Anteil zwischen 0,06 % und 0,09 % des Kapitals. Dies sind die ersten Bausteine der synthetischen Position, die UniCredit nach dem initialen Einstieg über die Platzierung vom September 2024 aufbaute. Am 16. Dezember desselben Jahres kam ein weiterer Kontrakt über 0,2 % hinzu; der eigentliche Quantensprung erfolgte zwei Tage später mit einem Swap, der allein 2,44 % der Commerzbank entspricht – dem bedeutendsten Kontrakt der gesamten Gruppe und dem zentralen Instrument der Abschlussphase der Übernahme. Der letzte Kontrakt dieser Kategorie datiert vom 12. März 2026 und fügt weitere 0,25 % hinzu. ￼



Die Beschleunigung des wirtschaftlichen Engagements



Neben dieser ersten Gruppe steht eine zweite, deutlich umfangreichere, die rund 12,10 % der Commerzbank repräsentiert. Diese Kontrakte sind nicht auf einen künftigen Aktienerwerb ausgerichtet, sondern auf eine rein wirtschaftliche Partizipation an der Kursentwicklung – ohne dass diese in eine direkte Beteiligung umgewandelt werden soll. ￼



Innerhalb dieser Kategorie stechen vier große Total Return Swaps hervor, die in rascher Folge zwischen April und Mai 2026 abgeschlossen wurden und zusammen rund 8,88 % des Kapitals ausmachen. Der bedeutendste wurde am 17. April unterzeichnet und entspricht 5,54 % des Kapitals. Es folgen ein Kontrakt vom 7. Mai über 1,17 % sowie zwei weitere vom 13. Mai über jeweils 1 % und 1,17 %. In weniger als einem Monat hat UniCredit über lediglich vier Kontrakte ein Engagement von fast neun Prozentpunkten aufgebaut. ￼



In den vergangenen Monaten scheint die Strategie das Tempo gewechselt zu haben: Während die Position zwischen Ende 2024 und Anfang 2026 schrittweise über eine Reihe relativ kleiner Kontrakte gewachsen war, hat UniCredit ab April 2026 deutlich beschleunigt und in wenigen Wochen Instrumente erheblich größerer Dimension konzentriert. ￼



Streitpunkt: Die Absicherung durch die Dealer



Genau hier taucht eine der umstrittensten Fragen der Übernahme auf. Um sich gegen das mit einem Swap übernommene Risiko abzusichern, kauft die als Dealer fungierende Investmentbank in der Regel die zugrunde liegenden Aktien. Die Titel verbleiben im Eigentum des Intermediärs, ihre wirtschaftliche Rendite wird jedoch über das Derivat an den Kunden weitergereicht. ￼



Im Fall Commerzbank dreht sich die Debatte genau um diese zur Absicherung erworbenen Aktien. Einige Beobachter fragten sich, ob ein Teil der von den Dealern gehaltenen Titel möglicherweise anschließend in das von UniCredit lancierte Angebot eingeflossen ist. Genau hierauf konzentriert sich die Kritik der Zielbank. ￼



Dem Management unter CEO Bettina Orlopp geht es dabei nicht um die Rechtmäßigkeit der Derivate, sondern darum, wie der Markt die UniCredit zugerechneten Prozentsätze interpretiert. Direkt gehaltene Aktien, über Swaps erzielte Engagements und von Derivate-Gegenparteien möglicherweise ins Angebot eingebrachte Titel sind nicht zwangsläufig voneinander unabhängige Kategorien. Das Risiko laut Frankfurt: Die simple Addition der verschiedenen Komponenten könnte ein geradlinigeres Bild der Position vermitteln, als es der Realität entspricht. ￼



Klärungsbegehren an die BaFin



Aus diesem Grund hat die Commerzbank die BaFin um Klärung gebeten und die Investoren aufgefordert, die Natur der verschiedenen Komponenten von UniCredits Position sorgfältig zu prüfen. Die Frage ist allerdings nicht eindeutig. Denn das wirtschaftliche Engagement aus den Swaps ist etwas anderes als Aktien, die von Dritten tatsächlich ins Angebot eingebracht wurden – letztere gehen nach Andienung vollständig in den Besitz des Käufers über und können nicht mehr als synthetische Position betrachtet werden. ￼



UniCredit hat diese Darstellungen seinerseits als bloße Spekulationen zurückgewiesen. Denn selbst wenn ein Teil der Andienungen von Intermediären stammen sollte, die zuvor Aktien zur Absicherung ihrer Swaps erworben hatten, wäre dies weder unregelmäßig noch ungewöhnlich – sondern schlicht eine der möglichen Entwicklungen einer auch über Derivate aufgebauten Übernahme. ￼