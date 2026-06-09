Verluste ausgeweitet mit Tech-Schwäche und Trumps Iran-Aussagen

Moin zusammen,





jetzt kommen die großen IPOs allen vorran SpaceX, und dann sollen ja auch zeitnah Open AI und Anthropic kommen.





Ich bin wirklich gespannt wie diese IPOs laufen werden. Vorstellbar ist ein großer Hype, mit anschließender harten Landung. Oder bleibt diese Landung aus und es geht einfach nur in den nächste Stufe des Hype? Auch möglich wäre, das es von Anfang an scheitert und die Kurse purzeln. Auf jeden Fall scheint das Timing perfekt und die Marketing Machiene läuft auf Hochtouren. Welche Hypes möglich sind sehen wir gerade bei den Chip,- und Speicheraktien.





Bei SpaceX finde ich spannend, das nur Aktien im Wert von 75 Mrd. ausgegeben werden bei einer Bewertung von 1,5 Billionen. Da ist ein Engpass quasi vorgegeben.





Ich werde definitiv nicht dabei sein. Das schöne ist ja an der Börse das man nicht überall dabei sein muss. Man sollte vorher definieren was man nicht macht und dies als Prinzipien etablieren. Ich z.B. habe mich von zyklischen Werten nach und nach getrennt weil ich den Verkaufszeitpunkt nie getroffen habe.





Noch ein Wort zu den Chip/Speicher Aktien: dieser Sektor, wozu auch RAM also Arbeitsspeicher und SSDs gehören ist hoch zyklisch. Es ist immer das gleiche Schema: Erst passiert Jahrelang nichts. Dann, extrem hohe Nachfrage sorgt für hohe Preise. Dann werden die Kapazitäten ausgebaut. Die Aktien explodieren. Irgendwann lässt die Nachfrage nach und die Kapazitäten liegen brach. Dann fallen die Preise und die Aktien fallen. -50% werden wir sehen bei Micron / SK Hynix und Co. Vielleicht sogar -70%, die Frage ist allein wann bzw. von welchem Level aus. Sehr euch mal die langfristigen Charts der Semi Werte an. Hochzyklisch. Da muss man wissen was man tut wenn man auf diesen Niveau einsteigt oder zukauft. Für mich ist das nichts.





Bitcoin/Gold/Silber: finde ich langsam relevant. Ich denke nicht das Bitcoin für immer verloren ist. Und Silber wird in diversen Technologien gebraucht.

Softwareaktien: kann man wirklich günstig einkaufen, wie Google damals als der Suchmaschiene der Tod durch KI prognostiziert wurde





Bei mir gibt es keine Planung irgendwelche Aktien zu verkaufen. Durch Palo Alto, Arista und auch durch die Hyperscaler bin ich indirekt auch beim KI Hype dabei. Auch diese Aktien werden fallen. Ich denke aber nicht das es hier mehr als 10-20 Prozent runter gehen wird, da diese Firmen auf mehreren/vielen Säulen stehen. Für die Hyperscaler wäre es ein Traum wenn freiwerdende Kapazitäten bessere Einkaufsbedingungen ermöglichen würden.





Noch ein Thema in eigener Sache: Ich bin nicht gut im Timing... also meine Prognosen treffen meist schon ein, nur leider oft später

(oder auch viel später) als ich es denke. Wundert euch bitte also nicht wenn es noch 6 Monate oder auch 18 Monate dauert bis wir den Zyklus erreicht haben. Wenn ich es genauer timen könnte, müsste ich nicht mehr hier schreiben, sondern hätte mich durch Put-Optionen bereits auf meine Yacht in der Karibik zurückgezogen.





In diesem Sinne, macht das Popcorn fertig und genießen wir die Show welche diese Woche beginnt. Das wird ein spannender Sommer.





G







