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    Besonders beachtet!

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    EssilorLuxottica Aktie mit Kurssprung +4,21 % - 09.06.2026

    Am 09.06.2026 ist die EssilorLuxottica Aktie, bisher, um +4,21 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der EssilorLuxottica Aktie.

    Besonders beachtet! - EssilorLuxottica Aktie mit Kurssprung +4,21 % - 09.06.2026
    Foto: EssilorLuxottica

    EssilorLuxottica ist ein weltweit führender Brillen- und Augenoptikkonzern (Sehkorrektur, Sonnenbrillen, Optikgeräte). Marken: Ray-Ban, Oakley u.a., zudem Retailketten (z.B. Sunglass Hut). Starke vertikale Integration von Glas bis Handel. Hauptkonkurrenten: Safilo, Hoya, Zeiss, Fielmann. USP: globale Markenmacht, Omnichannel-Vertrieb, Technologie- und Innovationsführerschaft in Brillengläsern.

    Wie hat sich die EssilorLuxottica-Aktie auf Wochen- und Monatssicht entwickelt?

    Einen erstaunlichen Börsentag erlebt die Aktie von EssilorLuxottica. Mit einer Performance von +4,21 % konnte sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und somit die Anleger positiv überraschen. Nach dem gestrigen Anstieg von +0,38 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der EssilorLuxottica Aktie. Nach einem Plus von +0,38 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 180,25, mit einem Plus von +4,21 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder lieber verkaufen?

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    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von EssilorLuxottica in den letzten drei Monaten Verluste von -17,61 % verkraften.

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    Im Vergleich zur Vorwoche ist die EssilorLuxottica Aktie damit um +3,47 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +3,83 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Minus, bei EssilorLuxottica auf -36,07 %.

    Während EssilorLuxottica heute deutlich zulegen kann, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um +0,51 %.

    EssilorLuxottica Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +3,47 %
    1 Monat +3,83 %
    3 Monate -17,61 %
    1 Jahr -30,49 %
    Stand: 09.06.2026, 21:00 Uhr

    Informationen zur EssilorLuxottica Aktie

    Es gibt 463 Mio. EssilorLuxottica Aktien. Damit ist das Unternehmen 83,25 Mrd.EUR € wert.

    Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2026


    Disclosure of Share Capital and Voting Rights Outstanding as of May 31, 2026 (Pursuant to Article L.233-8 II of the French Commercial Code and articles 221-1 and 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers) Paris, …

    Aktien mit extremer Performance im E-Stoxx 50 am 09.06.2026


    Top- und Flop-Aktien am 09.06.2026 im E-Stoxx 50.

    Börsen Update Europa - 09.06. - FTSE Athex 20 stark +1,19 %


    Im Verlauf des Handelstages zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein zumeist freundliches Bild.

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    Ob die EssilorLuxottica Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur EssilorLuxottica Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    EssilorLuxottica

    +4,24 %
    +3,38 %
    -0,77 %
    -17,73 %
    -30,37 %
    +2,94 %
    +17,93 %
    +48,38 %
    +197,04 %
    ISIN:FR0000121667WKN:863195
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    Markt Bote ist ein Autor von wallstreetONLINE und liefert automatisierte, dynamische Inhalte zu aktuellen Marktbewegungen. Im Fokus stehen Tops und Flops, Branchentrends und Impulse aus der Community. Ob Tech-Aktien, Rohstoffe oder Krypto – die Beiträge sind kurz, prägnant und regen zur Diskussion an, sodass Leser schnell einen Überblick gewinnen und eigene Marktideen entwickeln können.
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    Verfasst von Markt Bote
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