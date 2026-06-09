Devisen
Euro weiter stabilisiert mit sinkenden Ölpreisen
- Euro in New York bei 1,1547 USD, EZB Referenz 1,1573
- Beruhigung Naher Osten senkte Ölpreise und stärkte Euro
- Industrieproduktion Deutschland April leicht gestiegen
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Dienstag weiter stabilisiert. In New York kostete die Gemeinschaftswährung 1,1547 US-Dollar, was allerdings etwas weniger war als im europäischen Nachmittagshandel. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,1573 (Montag: 1,1540) Dollar festgesetzt und der Dollar damit 0,8640 (0,8665) Euro gekostet.
Die Lage im Nahen Osten hat sich seit dem Wochenende wieder etwas beruhigt, was die Ölpreise deutlich sinken ließ und den Euro stützte. Allerdings ließ US-Präsident Donald Trump zuletzt mit der Aussage aufhorchen, dass die USA auf den iranischen Abschuss eines amerikanischen Kampfhubschraubers reagieren müssten. Unklar war zunächst, wie genau Trump auf die jüngste Eskalation im Krieg mit dem Iran reagieren wird.
Dass die deutsche Industrieproduktion im April wieder zugelegt hatte, war schon erwartet worden und bewegten den Devisenmarkt kaum. "Die zuletzt schwachen Stimmungsindikatoren lassen aber befürchten, dass sich dies nicht als nachhaltig erweisen wird", kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. "Vielmehr dürfte die Produktion in der Industrie im engeren Sinne in den kommenden Monaten angesichts der Belastungen durch den Iran-Krieg eher wieder fallen und damit dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal leicht schrumpft."/jsl/gl/men
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des dauert aber, bis die Lücke ganz geschlossen wird ...
Danke für die Frage. Die Tagesspanne ermittle ich anhand der durchschnittlichen Volatilität. Ein- bzw. Ausstiege sollten an konkrete Strategien bzw. Risiko- und Moneymanagement gekoppelt sein. Intraday kann ich das Geschehen hier leider nicht live begleiten, konkrete Signale gibt es dafür in unseren Gruppen bzw. Signaldiensten auf der Webseite.
wenn bis mittach, 1.16 erreicht, gehts danach aufwärts bis 1.168 und dann wieder abwärts ???