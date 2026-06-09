Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im Dow Jones am 09.06.2026
Foto: Infinity News Collective - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im Dow Jones. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.06.2026 im Dow Jones. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
Anzeige
Präsentiert von
Salesforce
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 1
Performance 1M: +2,84 %
Performance 1M: +2,84 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -3,79 %
Tagesperformance: -3,79 %
Platz 2
Performance 1M: +31,21 %
Performance 1M: +31,21 %
The Home Depot
Tagesperformance: +3,46 %
Tagesperformance: +3,46 %
Platz 3
Performance 1M: +3,78 %
Performance 1M: +3,78 %
Apple
Tagesperformance: -3,25 %
Tagesperformance: -3,25 %
Platz 4
Performance 1M: +5,13 %
Performance 1M: +5,13 %
Sherwin-Williams
Tagesperformance: +3,25 %
Tagesperformance: +3,25 %
Platz 5
Performance 1M: -3,26 %
Performance 1M: -3,26 %
Nike (B)
Tagesperformance: +2,91 %
Tagesperformance: +2,91 %
Platz 6
Performance 1M: +0,39 %
Performance 1M: +0,39 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Nike (B)
Im wallstreetONLINE-Forum wird Nike (B) aktuell überwiegend neutral bis leicht negativ gesehen. Die letzten 14 Tage deuten auf einen leichten Kursrückgang hin; konkrete Prozentwerte fehlen. Fundamentale/technische Kennzahlen werden nicht genannt; der Diskurs fokussiert sich auf Marken- bzw. Zukunftsaspekte statt operativer Zahlen.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
7 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte