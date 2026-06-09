Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im US Tech 100 am 09.06.2026
Foto: ZUMAPRESS.com | Niyi Fote - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im US Tech 100. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.06.2026 im US Tech 100. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Qualcomm
Tagesperformance: -12,37 %
Tagesperformance: -12,37 %
Platz 1
Performance 1M: +4,10 %
Performance 1M: +4,10 %
Marvell Technology
Tagesperformance: -9,82 %
Tagesperformance: -9,82 %
Platz 2
Performance 1M: +77,68 %
Performance 1M: +77,68 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Marvell Technology
wallstreetONLINE-Forum: Das Sentiment zu Marvell Technology ist gemischt. Einige berichten Gewinne und bleiben investiert, andere sind komplett raus und setzen auf Geldmarktfonds. Positiv wirken AI-Hype, CNBC-Impuls und Barclays-Upgrade; nachbörsliche Stärke wird diskutiert. Kursziele reichen grob von 275$ bis über 400$, mit Erwähnungen eines Einstiegs um 300$. Die 14-Tage-Entwicklung lässt sich aus den Beiträgen nicht eindeutig ableiten.
Arm Holdings
Tagesperformance: -8,81 %
Tagesperformance: -8,81 %
Platz 3
Performance 1M: +69,85 %
Performance 1M: +69,85 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -8,02 %
Tagesperformance: -8,02 %
Platz 4
Performance 1M: +23,62 %
Performance 1M: +23,62 %
Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Tagesperformance: -7,97 %
Tagesperformance: -7,97 %
Platz 5
Performance 1M: -38,03 %
Performance 1M: -38,03 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Microstrategy (Doing business Strategy) (A)
Auf dem wallstreetONLINE-Forum ist das Anleger-Sentiment zu MicroStrategy (Strategy) gemischt. Langfristig wird das NAV/ATM-Modell als starke Arbitrage gesehen (Beitrag 1/2). NAV-Disparitäten und Bitcoin-Strategien polarieren. Kurzfristig gab es Tiefpunkte, z. B. Intraday −11% und Kurs um 114–125 USD; BTC bei 60k. Die letzten 14 Tage zeigen Volatilität; Fundamentaldaten bleiben entscheidend, Chart-Risiken bestehen.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Microstrategy (Doing business Strategy) (A) eingestellt.
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,96 %
Tagesperformance: -4,96 %
Platz 6
Performance 1M: +11,57 %
Performance 1M: +11,57 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,79 %
Tagesperformance: -4,79 %
Platz 7
Performance 1M: +18,95 %
Performance 1M: +18,95 %
Micron Technology
Tagesperformance: -4,39 %
Tagesperformance: -4,39 %
Platz 8
Performance 1M: +34,64 %
Performance 1M: +34,64 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Micron Technology
wallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Sentiment: Langfristig bleibt die Micron-Story durch KI-Nachfrage und Speicherzyklus positiv, doch der jüngste Abverkauf macht den Kurs volatil. In 14 Tagen dominante Abwärtsbewegung; aktueller Kurs ca. 742 EUR (Range 752–835 EUR, Beitrag 11). Bewertung: KGV um 17 wird als nicht billig gesehen. Fazit: vorsichtig optimistisch, zyklische Risiken bleiben relevant.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Micron Technology eingestellt.
Fortinet
Tagesperformance: -4,09 %
Tagesperformance: -4,09 %
Platz 9
Performance 1M: +29,44 %
Performance 1M: +29,44 %
Cisco Systems
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 10
Performance 1M: +31,21 %
Performance 1M: +31,21 %
Zscaler
Tagesperformance: -3,83 %
Tagesperformance: -3,83 %
Platz 11
Performance 1M: -18,41 %
Performance 1M: -18,41 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Zscaler
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich gemischtes, sachliches Sentiment zu Zscaler: Guggenheim hebt Buy (positiv); andere Beiträge deuten charttechnische Schwäche gegenüber dem Markt/Peers an; Palo Alto wird als Benchmark erwähnt. Konkrete 14-Tage-Kursentwicklung ist nicht angegeben; insgesamt eher neutral bis vorsichtig.
Intel
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 12
Performance 1M: -7,94 %
Performance 1M: -7,94 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Intel
WallstreetONLINE-Forum zeigt gemischtes Intel-Sentiment: Kurzfristig fällt der Kurs von 98 € auf 87 €; Verluste dominieren. Langfristig gibt es Optimismus durch potenziell höhere KGVs in der US-Wirtschaft, KI-/Foundry-Ausbau (3/18A) und BoA-Konferenz-Hinweise; Kursziel rund $100 je Aktie als günstig genannt. Computex-News unterstützen die positive Grundstimmung. Insgesamt vorsichtig optimistisch.
Intuit
Tagesperformance: -3,77 %
Tagesperformance: -3,77 %
Platz 13
Performance 1M: -24,80 %
Performance 1M: -24,80 %
Monolithic Power Systems
Tagesperformance: -3,37 %
Tagesperformance: -3,37 %
Platz 14
Performance 1M: +1,28 %
Performance 1M: +1,28 %
Apple
Tagesperformance: -3,32 %
Tagesperformance: -3,32 %
Platz 15
Performance 1M: +5,13 %
Performance 1M: +5,13 %
Cintas
Tagesperformance: +3,29 %
Tagesperformance: +3,29 %
Platz 16
Performance 1M: +6,56 %
Performance 1M: +6,56 %
Palantir
Tagesperformance: -3,29 %
Tagesperformance: -3,29 %
Platz 17
Performance 1M: +1,45 %
Performance 1M: +1,45 %
Insmed
Tagesperformance: +3,15 %
Tagesperformance: +3,15 %
Platz 18
Performance 1M: -4,14 %
Performance 1M: -4,14 %
Seagate Technology Holdings
Tagesperformance: -3,15 %
Tagesperformance: -3,15 %
Platz 19
Performance 1M: +16,44 %
Performance 1M: +16,44 %
IDEXX Laboratories
Tagesperformance: +3,12 %
Tagesperformance: +3,12 %
Platz 20
Performance 1M: +5,87 %
Performance 1M: +5,87 %
Tesla
Tagesperformance: -3,11 %
Tagesperformance: -3,11 %
Platz 21
Performance 1M: -8,22 %
Performance 1M: -8,22 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Tesla
Im wallstreetONLINE-Forum zeigt sich das Anleger-Sentiment zu Tesla gemischt: Kurs heute ca. −3%; 14-Tage-Veränderung wird nicht eindeutig beziffert (einige Beiträge nennen ca. 3% intraday). Nasdaq-100-Bewegungen beeinflussen die Wahrnehmung. Positive fundamentale Signale: FSD Supervised in Denmark genehmigt, Rollout bald; China-Verkäufe steigen. Bewertungsdiskussionen über Multiplikatoren bleiben offen. Insgesamt zurückhaltend bis leicht skeptisch.
Adobe
Tagesperformance: -2,96 %
Tagesperformance: -2,96 %
Platz 22
Performance 1M: -0,35 %
Performance 1M: -0,35 %
Palo Alto Networks
Tagesperformance: -2,84 %
Tagesperformance: -2,84 %
Platz 23
Performance 1M: +31,43 %
Performance 1M: +31,43 %
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Palo Alto Networks
Aus dem wallstreet-online-Forum ergibt sich ein überwiegend positives Sentiment zu Palo Alto Networks. Fundamentale Kennzahlen: Umsatz 3,0 Mrd USD; non-GAAP EPS 0,85; FY26-Guidance hoch. KI-Sicherheitsgeschäft und Pipeline als Wachstums-Treiber. Kursentwicklung der letzten 14 Tage ca. +11% (Beitrag 8). Risiken durch KI-getriebene Cyberbedrohungen; Gesamteindruck bleibt positiv, aber vorsichtig.
GE Healthcare Technologies
Tagesperformance: +2,71 %
Tagesperformance: +2,71 %
Platz 24
Performance 1M: +6,73 %
Performance 1M: +6,73 %
Charter Communications Registered (A)
Tagesperformance: +2,38 %
Tagesperformance: +2,38 %
Platz 25
Performance 1M: -13,47 %
Performance 1M: -13,47 %
Starbucks
Tagesperformance: +2,22 %
Tagesperformance: +2,22 %
Platz 26
Performance 1M: -7,50 %
Performance 1M: -7,50 %
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