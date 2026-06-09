Top & Flop
Aktien mit extremer Performance im S&P 500 am 09.06.2026
Foto: zz/STRF/STAR MAX/IPx - picture alliance
Hier erhalten Sie einen Überblick über die Gewinner und Verlierer im S&P 500. Wir zeigen Ihnen die Top- und Flop-Aktien am 09.06.2026 im S&P 500. Welche Unternehmen haben besonders stark zugelegt und welche mussten Verluste hinnehmen? Hier finden Sie die extremen Performances im Überblick!
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Präsentiert von
Qualcomm
Tagesperformance: -12,23 %
Tagesperformance: -12,23 %
Platz 1
Performance 1M: +4,10 %
Performance 1M: +4,10 %
Coherent
Tagesperformance: -11,73 %
Tagesperformance: -11,73 %
Platz 2
Performance 1M: +25,30 %
Performance 1M: +25,30 %
Lumentum Holdings
Tagesperformance: -9,54 %
Tagesperformance: -9,54 %
Platz 3
Performance 1M: -11,94 %
Performance 1M: -11,94 %
Corning
Tagesperformance: -9,18 %
Tagesperformance: -9,18 %
Platz 4
Performance 1M: -9,36 %
Performance 1M: -9,36 %
J.M. Smucker
Tagesperformance: +8,85 %
Tagesperformance: +8,85 %
Platz 5
Performance 1M: +18,47 %
Performance 1M: +18,47 %
Super Micro Computer
Tagesperformance: -7,95 %
Tagesperformance: -7,95 %
Platz 6
Performance 1M: +28,17 %
Performance 1M: +28,17 %
AppLovin Registered (A)
Tagesperformance: -7,87 %
Tagesperformance: -7,87 %
Platz 7
Performance 1M: +23,62 %
Performance 1M: +23,62 %
CIENA
Tagesperformance: -6,98 %
Tagesperformance: -6,98 %
Platz 8
Performance 1M: -21,97 %
Performance 1M: -21,97 %
ServiceNow
Tagesperformance: -6,66 %
Tagesperformance: -6,66 %
Platz 9
Performance 1M: +28,65 %
Performance 1M: +28,65 %
Amphenol Registered (A)
Tagesperformance: +6,46 %
Tagesperformance: +6,46 %
Platz 10
Performance 1M: +22,89 %
Performance 1M: +22,89 %
Dell Technologies Registered (C)
Tagesperformance: -6,29 %
Tagesperformance: -6,29 %
Platz 11
Performance 1M: +56,80 %
Performance 1M: +56,80 %
Pool
Tagesperformance: +6,09 %
Tagesperformance: +6,09 %
Platz 12
Performance 1M: +6,07 %
Performance 1M: +6,07 %
ON Semiconductor
Tagesperformance: -6,00 %
Tagesperformance: -6,00 %
Platz 13
Performance 1M: +21,54 %
Performance 1M: +21,54 %
Insulet
Tagesperformance: +5,88 %
Tagesperformance: +5,88 %
Platz 14
Performance 1M: +6,16 %
Performance 1M: +6,16 %
Alexandria Real Estate Equities
Tagesperformance: +5,79 %
Tagesperformance: +5,79 %
Platz 15
Performance 1M: +21,61 %
Performance 1M: +21,61 %
First Solar
Tagesperformance: -5,67 %
Tagesperformance: -5,67 %
Platz 16
Performance 1M: +29,00 %
Performance 1M: +29,00 %
Williams-Sonoma
Tagesperformance: +5,61 %
Tagesperformance: +5,61 %
Platz 17
Performance 1M: +20,80 %
Performance 1M: +20,80 %
Builders Firstsource
Tagesperformance: +5,57 %
Tagesperformance: +5,57 %
Platz 18
Performance 1M: -3,42 %
Performance 1M: -3,42 %
Ralph Lauren Registered (A)
Tagesperformance: +4,93 %
Tagesperformance: +4,93 %
Platz 19
Performance 1M: +12,14 %
Performance 1M: +12,14 %
Carrier Global Corporation
Tagesperformance: +4,88 %
Tagesperformance: +4,88 %
Platz 20
Performance 1M: +8,35 %
Performance 1M: +8,35 %
Kimco Realty
Tagesperformance: +4,78 %
Tagesperformance: +4,78 %
Platz 21
Performance 1M: +9,77 %
Performance 1M: +9,77 %
Advanced Micro Devices
Tagesperformance: -4,65 %
Tagesperformance: -4,65 %
Platz 22
Performance 1M: +11,57 %
Performance 1M: +11,57 %
Axon Enterprise
Tagesperformance: -4,63 %
Tagesperformance: -4,63 %
Platz 23
Performance 1M: +18,95 %
Performance 1M: +18,95 %
Vertiv Holdings Registered (A)
Tagesperformance: -4,55 %
Tagesperformance: -4,55 %
Platz 24
Performance 1M: -16,92 %
Performance 1M: -16,92 %
Southwest Airlines
Tagesperformance: +4,54 %
Tagesperformance: +4,54 %
Platz 25
Performance 1M: +1,80 %
Performance 1M: +1,80 %
D.R. Horton
Tagesperformance: +4,50 %
Tagesperformance: +4,50 %
Platz 26
Performance 1M: +4,76 %
Performance 1M: +4,76 %
West Pharmaceutical Services
Tagesperformance: +4,47 %
Tagesperformance: +4,47 %
Platz 27
Performance 1M: +5,44 %
Performance 1M: +5,44 %
SOLVENTUM
Tagesperformance: +4,39 %
Tagesperformance: +4,39 %
Platz 28
Performance 1M: +9,28 %
Performance 1M: +9,28 %
Salesforce
Tagesperformance: -4,37 %
Tagesperformance: -4,37 %
Platz 29
Performance 1M: +2,84 %
Performance 1M: +2,84 %
Public Storage
Tagesperformance: +4,37 %
Tagesperformance: +4,37 %
Platz 30
Performance 1M: +6,46 %
Performance 1M: +6,46 %
Skyworks Solutions
Tagesperformance: -4,31 %
Tagesperformance: -4,31 %
Platz 31
Performance 1M: +15,53 %
Performance 1M: +15,53 %
Coinbase
Tagesperformance: -4,23 %
Tagesperformance: -4,23 %
Platz 32
Performance 1M: -17,19 %
Performance 1M: -17,19 %
Hewlett Packard Enterprise
Tagesperformance: -4,19 %
Tagesperformance: -4,19 %
Platz 33
Performance 1M: +63,61 %
Performance 1M: +63,61 %
Masco
Tagesperformance: +4,18 %
Tagesperformance: +4,18 %
Platz 34
Performance 1M: +3,29 %
Performance 1M: +3,29 %
Blackstone
Tagesperformance: +4,14 %
Tagesperformance: +4,14 %
Platz 35
Performance 1M: -4,57 %
Performance 1M: -4,57 %
Stryker
Tagesperformance: +4,11 %
Tagesperformance: +4,11 %
Platz 36
Performance 1M: +8,22 %
Performance 1M: +8,22 %
PulteGroup
Tagesperformance: +4,04 %
Tagesperformance: +4,04 %
Platz 37
Performance 1M: +7,16 %
Performance 1M: +7,16 %
Fortinet
Tagesperformance: -4,04 %
Tagesperformance: -4,04 %
Platz 38
Performance 1M: +29,44 %
Performance 1M: +29,44 %
Dollar Tree
Tagesperformance: +3,99 %
Tagesperformance: +3,99 %
Platz 39
Performance 1M: +15,97 %
Performance 1M: +15,97 %
Intuit
Tagesperformance: -3,96 %
Tagesperformance: -3,96 %
Platz 40
Performance 1M: -24,80 %
Performance 1M: -24,80 %
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