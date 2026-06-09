JPMORGAN stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Neutral'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Swiss Re von 145 auf 135 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Kamran M Hossain hob am Dienstag mit Blick auf die jüngsten Quartalszahlen seine Jahresprognose für das Nettoergebnis des Rückversicherers an. Er liege damit über dessen Ziel, schrieb er. Auch seine Margenschätzungen für 2026 hob er an, schraubte aber seine Annahmen für die Erlöse im Versicherungsbereich bis 2028 nach unten./rob/gl/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 14:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,35 % und einem Kurs von 130,0EUR auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 21:36 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 145
Währung: CHF
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Kamran M Hossain
Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 135
Kursziel alt: 145
Währung: CHF
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