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    Compleo Charging Solutions: Antrag auf Delisting der Aktien

    Die CCS Abwicklungs AG leitet den Rückzug von der Frankfurter Börse ein: Nach laufender Insolvenz in Eigenverwaltung soll die Zulassung der Aktien widerrufen werden.

    Compleo Charging Solutions: Antrag auf Delisting der Aktien
    Foto: Presse - Compleo Charging Solutions AG
    • Vorstand der CCS Abwicklungs AG hat am 09.06.2026 den Beschluss gefasst, einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Aktien zum Handel im regulierten Markt (Delisting) bei der Frankfurter Wertpapierbörse zu stellen.
    • Grund für den Delisting-Antrag ist das seit dem 1. April 2023 laufende und weiterhin andauernde Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung.
    • Der Antrag wird gemäß §39 Abs. 2 Nr. 4 BörsG gestellt.
    • Der Vorstand erwartet eine kurzfristig positive Entscheidung der Geschäftsführung der Frankfurter Wertpapierbörse.
    • Die Mitteilung wurde als Insiderinformation nach Art. 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 veröffentlicht; Übermittlung erfolgte über EQS News am 09.06.2026 (EQS News ID 2342706).
    • Unternehmensdaten: CCS Abwicklungs AG, Ezzestraße 8, 44379 Dortmund; ISIN DE000A2QDNX9; WKN A2QDNX; bisher gehandelt im regulierten Markt Frankfurt (General Standard) sowie im Freiverkehr (Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX).

    Der Kurs von Compleo Charging Solutions lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 0,0600EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,42 % im Plus.


    Compleo Charging Solutions

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    -92,08 %
    -99,92 %
    -99,88 %
    ISIN:DE000A2QDNX9WKN:A2QDNX
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