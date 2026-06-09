ROUNDUP/EU einig
Mehr digitale statt gedruckte Anleitungen
- Digitale Bedienungsanleitungen statt Papier für Waren
- Käufer können gedruckte Anleitung ausdrücklich verlangen
- Small Mid-Cap entlastet Unternehmen bis 1.000 Mitarbeiter
BRÜSSEL (dpa-AFX) - Verbraucher in der EU sollen künftig bei manchen Produkten keine gedruckte, sondern eine digitale Bedienungsanleitung bekommen. Vertreter des Europaparlaments und der Mitgliedsländer einigten sich auf entsprechende Regelanpassungen, wie die derzeitige zyprische EU-Ratspräsidentschaft mitteilte.
Die Liste der speziellen Waren, denen Verkäufer künftig nicht mehr unbedingt eine Anleitung in Papierform beilegen müssen, ist umfangreich. Neben Glühbirnen oder Batterien für E-Fahrräder finden sich darauf auch Fahrzeuge wie etwa Sportboote und Jetskis wieder.
Unternehmen sollen mehr digitalisieren können
Auch spezielle Industrieprodukte wie Schiffsausrüstung oder Aufzüge sollen von den Vereinfachungen erfasst werden. Das Ziel: Unternehmen sollen Informationspflichten öfter digital abwickeln können und weniger drucken müssen. Wer eines der betroffenen Produkte erworben hat, soll der Einigung nach aber auch weiterhin das Recht auf eine gedruckte Anleitung haben - muss diese dann aber explizit vom Verkäufer einfordern.
Der CDU-Europaabgeordnete Andreas Schwab teilte nach den Verhandlungen mit, die Einigung sei ein handfestes Praxisbeispiel für bessere Rechtsetzung in Europa. "Informationen werden dadurch leichter zu aktualisieren, zugänglicher und nachhaltiger", fügte der deutsche Politiker hinzu.
Weniger Bürokratie für mittelgroße Unternehmen?
Unterhändler einigten sich am Vormittag zudem auf Vereinfachungen für mittelgroße Unternehmen. Für sie sollen künftig mehrere Ausnahmen gelten, von denen bisher nur Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) profitieren - zum Beispiel bestimmte vereinfachte Offenlegungsvorschriften und Sorgfaltspflichten.
Dafür wird eine neue Unternehmenskategorie geschaffen, die sogenannten Small Mid-Cap-Unternehmen (SMC). Darunter zählen der Einigung zufolge Unternehmen mit weniger als 1.000 Beschäftigten und entweder einem Umsatz von bis zu 200 Millionen Euro oder einer Bilanzsumme von bis zu 172 Millionen Euro. Das soll Unternehmen, die schon etwas gewachsen sind, wettbewerbsfähiger machen.
Die erzielte Einigung muss noch vom Plenum des EU-Parlaments und den Mitgliedsländern abgenickt werden, bevor sie in Kraft treten kann. Die Maßnahmen gehören zu einem EU-Projekt, das Bürokratie abbauen soll./tre/DP/men
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,72 % und einem Kurs von 1,396 auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 22:24 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -5,58 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -5,09 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 424,90 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -28,34 %/+43,32 % bedeutet.
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Community Beiträge zu Heidelberger Druckmaschinen - 731400 - DE0007314007
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Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.
Kurierdienst überbringt euch die Faktenkeule Version 5.0
Moin Moin meine lieben Hosen,
bevor wieder einer „Kapitalerhöhung!“ ruft, hier die Realität:
Der Nennwert der Heidelberger‑Aktie liegt bei 2,56 €.
Dazu kommen Masterwork (8,41 %) und Ferd. Rüesch (7,62 %) – zusammen also rund 16 %, die in felsenfesten Händen liegen.
Der offizielle Streubesitz laut Deutscher Börse liegt bei 84 %. Der echte Freefloat?
Aber eines weiß ich sicher:
Aber gut – bleibt ruhig bei euren Sparbüchern. Ich nehm die Heidelberger Hightechperlen zum Leerverkäufer-Sonderpreis, ihr die Geldscheine.
Viel Spaß beim Wertverlust.
Nur meine Meinung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren.
Es wird Zeit, die Leerverkaufsbanden Mal so richtig abzupackenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Die 290‑Millionen‑Mutprobe und die 12‑Millionen‑Feigheit
Es gibt Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte, die man sich zweimal durchliest, weil man beim ersten Mal glaubt, es sei ein Tippfehler. Der Aktienrückkauf der Heidelberger Druckmaschinen AG zu 34 Euro gehört genau in diese Kategorie.
Damals – als Geld offenbar keine Rolle spielte – wurden 290 Millionen Euro aus der Kasse genommen, um eigene Aktien zu kaufen. Ein gigantischer Betrag, der heute wie ein Denkmal für Selbstüberschätzung und Realitätsverlust dasteht.
Und jetzt?
Jetzt steht der Kurs bei 1,40 Euro. Jetzt wäre ein Rückkauf rational, logisch, strategisch sinnvoll und finanziell ein No‑Brainer. Jetzt könnte man mit 12 Millionen mehr Wirkung erzielen als damals mit 290.
Doch plötzlich ist Mut Mangelware. Plötzlich ist Vorsicht das neue Leitmotiv. Plötzlich ist die Kasse heilig. Plötzlich ist jeder Euro ein Risiko.
Man fragt sich unweigerlich:
Wie kann ein Unternehmen, das einst 290 Millionen für Rückkäufe verbrannt hat, heute bei 12 Millionen ins Hemd machen?
Die Antwort ist bitter einfach:
Der Rückkauf zu 34 Euro war kein Zeichen von Stärke. Er war ein Zeichen von Selbstüberschätzung. Ein Rückkauf bei 1,40 Euro wäre ein Zeichen von Klarheit, Verantwortung und strategischem Denken. Doch genau das fehlt.
Stattdessen:
wird ausgesessen
wird gezögert
wird verwaltet
wird gehofft
wird geschwiegen
Ein Unternehmen, das damals blindlings Millionen ausgab, zittert heute vor einem Bruchteil dieser Summe. Das ist keine Strategie. Das ist keine Vorsicht. Das ist Feigheit in Reinform.
Und wer Entscheidungen dieser Größenordnung nicht mehr trifft, wer Chancen nicht erkennt, wer Risiken nicht bewertet, wer Verantwortung scheut –
der sollte sich ernsthaft fragen, ob er noch führt oder nur noch verwaltet.