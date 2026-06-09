Northfield kündigt Namensänderung in Juno International Corporation an

TORONTO, ON / ACCESS Newswire / 9. Juni 2026 / Northfield Capital Corporation (TSX-V:NFD.A) (das „Unternehmen“) gab heute bekannt, dass das Unternehmen seinen Firmennamen mit Wirkung zum Donnerstag, den 11. Juni 2026, in „Juno International Corporation“ ändern wird (die „Namensänderung“). Das Handelssymbol für die Klasse-A-Aktien mit eingeschränktem Stimmrecht des Unternehmens (die „Aktien“) ändert sich nach Abschluss der Namensänderung in „JUN.A“. Der Handel mit den Aktien an der TSX Venture Exchange unter dem neuen Namen beginnt mit Eröffnung der Märkte am Donnerstag, den 11. Juni 2026.

Im Zusammenhang mit der Namensänderung ergibt sich keine Änderung der Kapitalisierung des Unternehmens. Es besteht für die bestehenden Aktionäre des Unternehmens im Hinblick auf die Namensänderung kein Handelsbedarf. Ausstehende Zertifikate und Direct Registration Statement Advices in Bezug auf die Aktien müssen nicht umgetauscht werden.

Nach Abschluss der Namensänderung lautet die neue CUSIP-Nummer des Unternehmens für die Aktien 482045101 und die neue ISIN-Nummer CA4820451017.

Über Northfield

Northfield ist eine börsennotierte kanadische Investmentgesellschaft mit operativen Geschäftsbereichen mit tiefen Wurzeln in den Bereichen Rohstoffe, Bergbau, Luftfahrt und Premium-Konsumgütermarken. Das 1981 von Robert D. Cudney gegründete Unternehmen verbindet über vier Jahrzehnte Erfahrung mit zukunftsorientierten Strategien, um Chancen in seinem diversifizierten Portfolio zu erschließen. Northfield hat sich der Förderung von Wachstum und Innovation in Unternehmen verschrieben, die den wirtschaftlichen Wohlstand in Kanada und im Ausland vorantreiben. Die Flaggschiff-Beteiligung des Unternehmens, Juno Corp., ist der größte Inhaber von Mineralkonzessionen und das aktivste Explorationsunternehmen im Ring of Fire. True North Airways, die hundertprozentige Luftfahrt-Tochtergesellschaft des Unternehmens, bietet Charter-, Fracht- und Explorationslogistikdienstleistungen in ganz Kanada an und expandiert international über die CNA Aviation Corp. in Mittelamerika.