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    Aktien New York Schluss: Nasdaq leidet unter Halbleiterschwäche

    Für Sie zusammengefasst
    • Halbleiterschwäche drückt Nasdaq, Nasdaq 100 bei 29.084
    • Trump-Aussagen zum Iran belasten Kurse nicht nachhaltig
    • S&P 500 -0,26 bei 7.386,65, Dow +0,17 bei 50.872,11
    WDH - Aktien New York Schluss: Nasdaq leidet unter Halbleiterschwäche
    Foto: pexels - pixabay

    (Wiederholt mit präzisierter Index-Benennung im zweiten Satz.)

    NEW YORK (dpa-AFX) - Ein erneuter Schwächeanfall der Halbleitertitel hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag unter Druck gesetzt. Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Aussagen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg bedeuteten keine nachhaltige Belastung für die Aktienkurse. Am Freitag war das Börsenbarometer angesichts wachsender Zinsängste nach einem soliden US-Arbeitsmarktbericht um 4,8 Prozent abgesackt, hatte sich seitdem aber wieder deutlich erholt.

    Die anderen Indizes hielten sich am Dienstag wie schon zuletzt deutlich besser. Der marktbreite S&P 500 dämmte mit 7.386,65 Punkten sein Minus auf 0,26 Prozent ein. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es letztlich um 0,17 Prozent auf 50.872,11 Punkte hoch./gl/men






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