MONEYMAKER Online-Workshop: Business skalieren, Zeit gewinnen, Freiheit aufbauen

Doch oft ist nach all dem Einsatz die Relation zwischen Aufwand & Ergebnis ernüchternd. Viele fühlen sich ausgebrannt, obwohl das Geschäft läuft. Finanzielle Freiheit fühlt sich anders an. Genau für diese Unternehmer haben Fuat und Marta Akar den MONEYMAKER Virtual Online Workshop entwickelt.

An vier kostenfreien Live-Abenden vom 15. bis 18. Juni 2026 um jeweils 20.00 Uhr zeigen die beiden Mentoren, Investoren und Unternehmer, welche Strategien hinter finanzieller Freiheit stehen und warum viele Selbstständige und Unternehmer trotz Erfolg nie wirklich frei werden.

Finanzielle Freiheit beginnt nicht beim Einkommen

Die meisten Menschen verstehen ihr Geschäft. Doch sie kommen einfach nicht vom Fleck. Sie wissen nicht, wie man ein Unternehmen so ausrichtet, dass es kein Hamsterrad wird oder wie man Geld für sich arbeiten lässt. Fuat und Marta Akar haben über viele Jahre die Strategien erfolgreicher Unternehmer, Investoren und Vermögensaufbauer analysiert, selbst umgesetzt und bei hunderten Kunden zum Einsatz gebracht. Im MONEYMAKER-Seminar erfahren die Teilnehmer unter anderem:

- Warum hohe Umsätze nicht zwingend zu finanzieller Freiheit führen

- Wie Geld in jeder Marktphase für sie arbeiten kann

- Wie ein Unternehmen aufgebaut werden muss, damit es dem Unternehmer dient

- Wie Steuern gezielt zum Vermögensaufbau genutzt werden können

- Warum das richtige Umfeld über Erfolg oder Misserfolg entscheidet

- Weshalb Mindset, Business und Investments zusammengehören

Im Kern geht es dabei immer um dieselbe Frage: Wie wird aus harter Arbeit echte Freiheit?

Als MONEYMAKER in ein neues Leben

Für viele Teilnehmer beginnt die Reise mit dem MONEYMAKER-Online-Workshop. Dort lernen sie die Strategien kennen. Im anschließenden Mentoring Programm setzen sie diese Schritt für Schritt um. Drei aktuelle Beispiele zeigen, wie unterschiedlich die Ergebnisse aussehen können.

Miriam Suchet: Von der 80-Stunden-Woche zum skalierbaren Business

Miriam Suchet lernte die Strategien zunächst im MONEYMAKER-Seminar kennen und entschied sich anschließend für das Mentoring. Damals tauschte sie Zeit gegen Geld, arbeitete extrem viel und erzielte damit rund 4.500 Euro netto im Monat. Zu wenig angesichts von Arbeitszeit und Energie, die sie ins Unternehmen steckte. Heute führt sie ein skalierbares Beratungsunternehmen. Innerhalb weniger Monate erzielte sie einen Auftragseingang von 285.192 Euro. Darunter ein KI-Projekt über 136.000 Euro sowie ein Auftrag aus der Pharmaindustrie über 96.000 Euro. Statt dauerhaft im operativen Geschäft festzustecken, konzentriert sie sich heute auf Strategie, Wachstum und Unternehmensentwicklung.

Tatjana & Manuel Knecht: 75.000 Euro Gewinn mit dem ersten Immobilienprojekt

Tatjana und Manuel Knecht lernten die Strategien zunächst im MONEYMAKER-Seminar kennen und entschieden sich anschließend für das Mentoring. Sie wollten mehr aus ihrem Leben machen und entschieden sich für den Weg zur finanziellen Freiheit. Innerhalb von sechs Monaten realisierten sie ihr erstes Immobilienprojekt. Den Kaufpreis handelten sie von 169.000 auf 140.000 Euro herunter und konnten die Immobilie ohne Eigenkapital erwerben. Nach einer kurzen Renovierungsphase verkauften sie das Objekt wieder – mit einem Gewinn von 75.000 Euro. Heute investieren sie kontinuierlich weiter und haben damit den Grundstein für ihren Vermögensaufbau gelegt.

Ulrike & Jan Sinn: Raus aus dem täglichen Klein-Klein ihrer Physio-Praxis

Ulrike und Jan Sinn führten eine Physiotherapiepraxis, die zwar funktionierte, ihnen aber kaum Freiraum ließ. Nach dem MONEYMAKER-Seminar entschieden sie sich für das Mentoring und begannen, ihre Praxis grundlegend neu aufzustellen. Aus Dauerstress, permanentem Funktionieren und einer klassischen „selbst & ständig“-Situation entstand Schritt für Schritt ein strukturiertes Unternehmen. Heute erzielt die Praxis rund 350.000 Euro Jahresumsatz. Gleichzeitig bleibt wieder mehr Zeit für Familie und gemeinsame Erlebnisse.

Die Teilnehmer erleben echte Vorbilder

Viele Besucher früherer MONEYMAKER-Veranstaltungen haben die Strategien nicht nur kennengelernt, sondern umgesetzt. Einige von ihnen werden auch in diesem Jahr live von ihren Erfahrungen berichten. Die Besucher erhalten Einblicke in echte Unternehmergeschichten, konkrete Entscheidungen und Strategien – nicht zuletzt von Fuat und Marta Akar und ihrem eigenen Lebensweg.

Jetzt kostenfrei teilnehmen

Wer wissen möchte, wie finanzielle Freiheit wirklich entsteht, sollte sich einen Platz im MONEYMAKER-Online-Workshop vom 15. bis 18. Juni 2026 jeweils 20:00 Uhr sichern. Bereits ein einziger Abend kann den entscheidenden Perspektivwechsel auslösen, den viele Unternehmer seit Jahren suchen.

Jetzt kostenfreien Platz sichern: https://www.moneymaker-workshop.com/2026/