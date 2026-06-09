RBC stuft Gea Group auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Gea auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Im Rahmen einer Gesprächsreihe mit Industrieunternehmen habe die Diskussion mit Konzernchef Stefan Klebert sich vor allem um die Strategie, das Wachstum der Endmärkte und die Wege zu einer weiteren Margensteigerung gedreht, schrieb Sebastian Kuenne in einem am Dienstag vorliegenden Kommentar./rob/gl/menVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.06.2026 / 16:30 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die GEA Group Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,15 % und einem Kurs von 55,00EUR auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.





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