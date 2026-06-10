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    Onco-Innovations meldet Start des Programms zur API-Prozessentwicklung und Zwischenprodukt-Skalierung für seine proprietäre PNKP-Inhibitor-Technologie

    Onco-Innovations meldet Start des Programms zur API-Prozessentwicklung und Zwischenprodukt-Skalierung für seine proprietäre PNKP-Inhibitor-Technologie
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    Vancouver, Kanada – 9. Juni 2026 / IRW-Press / Onco-Innovations Limited (CBOE CA: ONCO) (OTCQB: ONNVF) (Frankfurt: W1H, WKN: A3EKSZ) („Onco“ oder das „Unternehmen“) freut sich, den Beginn der Prozessentwicklung und der Aktivitäten zur Skalierung des Zwischenprodukts[i] für A83B4C63, den Wirkstoff (Active Pharmaceutical Ingredient/API) des Unternehmens im firmeneigenen Arzneimittelkandidaten ONC010 (die „PNKP-Inhibitor-Technologie“), bekannt zu geben. Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt bei der Weiterentwicklung der CMC-Strategie (CMC, Chemistry, Manufacturing, and Control) des Unternehmens auf dem Weg zu Studien in Vorbereitung eines IND-Antrags und der Planungen für erste klinische Bewertungen am Menschen. Das Programm konzentriert sich auf die Optimierung synthetischer Prozesse, die Verbesserung der Ausbeute und der Reproduzierbarkeit sowie die Skalierung der Produktion wichtiger Zwischenprodukte, die für die nachgelagerte Herstellung und Formulierung erforderlich sind.

     

    Die Prozessentwicklung erfolgt in Zusammenarbeit mit Dalton Pharma Services, einer führenden GMP-konformen Auftragsentwicklungs- und Fertigungsorganisation, mit zusätzlicher Unterstützung bei der technischen Integration im gesamten Entwicklungs-Ökosystem des Unternehmens. Die Initiative soll sicherstellen, dass der API-Herstellungsprozess robust, skalierbar und an zukünftigen GMP-Produktionsanforderungen ausgerichtet ist. Durch das Vorantreiben der Zwischenprodukt-Skalierung strebt Onco-Innovations die Etablierung einer konsistenten Herstellung von hochreinem Material an, das für die weitere präklinische Entwicklung, die analytische Validierung sowie die spätere Versorgung klinischer Studien geeignet ist. Die Arbeiten werden zudem zur Präzisierung kritischer Qualitätsmerkmale beitragen, darunter Verunreinigungsprofile und die Reproduzierbarkeit der Chargen, die für die Zulassungsreife unerlässlich sind.

     

    „Dies ist ein wichtiger Schritt, um unsere wissenschaftlichen Innovationen in ein klinisch einsetzbares Produkt umzuwandeln. Die Etablierung eines skalierbaren und reproduzierbaren Herstellungsprozesses ist von grundlegender Bedeutung für unsere Entwicklungsstrategie. Mit dem Beginn der API-Prozessentwicklung und der Skalierung kommen wir den Meilensteinen für die Einreichung eines IND-Antrags näher und bekräftigen damit unser Bekenntnis zu einer disziplinierten und qualitativ hochwertigen Umsetzung“, so Thomas O‘Shaughnessy, Chief Executive Officer von Onco-Innovations.

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