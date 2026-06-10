Aignostics geht eine Partnerschaft mit dem Pancreatic Cancer Action Network ein, um die Forschung im Bereich Bauchspeicheldrüsenkrebs voranzutreiben

LOS ANGELES und BERLIN und NEW YORK, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Aignostics gab heute eine neue Partnerschaft mit dem Pancreatic Cancer Action Network (PanCAN) bekannt, um räumliche Profiling-Ergebnisse für einen der bislang umfassendsten Datensätze zu Bauchspeicheldrüsenkrebs zu erstellen und zu teilen.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird die KI-Technologie von Aignostics auf den multimodalen Datensatz von PanCAN zu Bauchspeicheldrüsenkrebs angewendet, wobei die Ergebnisse sowohl Wissenschaftlern als auch Forschern aus dem Bereich der Biowissenschaften allgemein zugänglich gemacht werden.

Im Rahmen dieser Zusammenarbeit wird Aignostics pathologische Bilder auf der SPARK-Datenplattform von PanCAN mithilfe von Atlas H&E-TME analysieren, der KI-gestützten Anwendung von Aignostics für eine umfassende räumliche Profilierung. Atlas H&E-TME basiert auf dem hochmodernen pathologischen Grundmodell von Aignostics und führt Gewebekontrollen, Zellklassifizierungen sowie Gewebesegmentierungen durch, wobei pro Bild über 4.500 quantitative Messwerte generiert werden. Die Ergebnisse werden einem breiten Publikum zugänglich gemacht: Wissenschaftliche Forscher können über SPARK kostenlos darauf zugreifen, ebenso wie auf molekulare, klinische und bildgebende Daten von mehr als 1.400 Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkrebs, während Unternehmen aus dem Bereich der Biowissenschaften die Ergebnisse für kommerzielle Zwecke lizenzieren können.

Bauchspeicheldrüsenkrebs ist nach wie vor eine der am schwierigsten zu behandelnden Krebsarten. Die Behandlungsergebnisse haben sich in den letzten Jahrzehnten nur geringfügig verbessert, was zum Teil darauf zurückzuführen ist, dass die stark immunsuppressive Natur der Erkrankung den Erfolg neuer Therapien eingeschränkt hat. Durch die Einbindung von Atlas H&E-TME in den umfangreichen multimodalen Datensatz von PanCAN soll die Partnerschaft Forschern leistungsstarke neue Werkzeuge an die Hand geben, um diese biologischen Vorgänge zu entschlüsseln und die Behandlungsergebnisse für Patienten zu verbessern.

„PanCAN hat mit SPARK etwas wirklich Einzigartiges geschaffen, und wir sind stolz darauf, dazu beizutragen, dass es für Forscher noch leistungsfähiger wird", sagte Viktor Matyas, CEO von Aignostics. „Die Erweiterung des Zugangs zu hochwertigen räumlichen Profiling-Daten – sei es durch Partnerschaften wie diese oder durch Initiativen wie OpenTME – ist von zentraler Bedeutung für unser Ziel, komplexe pathologische Daten in verwertbare Erkenntnisse für Patienten umzuwandeln."

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