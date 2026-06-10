🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsTata Communications AktievorwärtsNachrichten zu Tata Communications

    Globale Unternehmen stehen vor einer KI-Skalierungskrise

    69 Aufrufe 69 0 Kommentare 0 Kommentare

    77 % betrachten KI als Priorität auf Vorstandsebene, doch zwei Drittel verlassen sich auf veraltete Infrastruktur

    Globale Unternehmen stehen vor einer KI-Skalierungskrise - 77 % betrachten KI als Priorität auf Vorstandsebene, doch zwei Drittel verlassen sich auf veraltete Infrastruktur
    Foto: mirkomedia - 48191602

    Ein neuer Bericht von Tata Communications und Bloomberg Media Studios zeigt, dass Unternehmen nicht mit der Einführung von KI zu kämpfen haben, sondern aufgrund grundlegender technischer Altlasten mit ihrer Skalierung.

    MUMBAI, Indien, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KI ist zu einer allgemeinen Vorgabe für Unternehmen geworden, doch eine neue globale Studie von Tata Communications und Bloomberg Media Studios zeigt, dass sich in den Unternehmen eine immer drängendere Frage abzeichnet: KI-Investitionen werden nicht mehr infrage gestellt, doch die darunterliegenden Systeme sind möglicherweise nicht darauf ausgelegt, KI in großem Umfang zu tragen.

    Tata Communications Logo

    Laut Building Durable AI Advantage, einem von Tata Communications gesponserten und in Zusammenarbeit mit Bloomberg Media Studios erstellten Bericht, betrachten drei von vier Führungskräften in Unternehmen (77 %) KI inzwischen als Priorität auf Vorstandsebene. Dennoch arbeiten 65 % der Unternehmen weiterhin mit veralteter oder noch im Aufbau befindlicher Infrastruktur, die nicht auf die Datenlast und Integrationsanforderungen von Unternehmens-KI ausgelegt ist. Nur 29 % geben an, dass ihre Infrastruktur mit den sich wandelnden Geschäftsanforderungen skalieren kann – eine kritische Lücke, da KI-Arbeitslasten nicht gleichmäßig ansteigen. Sie schnellen hoch, verlagern sich über verschiedene Umgebungen hinweg und setzen die schwächsten Teile des Systems unter Druck.

    Die Studie, für die 501 Führungskräfte in Nordamerika, Europa und Asien bei Unternehmen mit einem Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar befragt wurden, identifiziert fünf sich gegenseitig verstärkende Systeme – sogenannte „Schleifen" –, die bestimmen, ob KI-Investitionen im Laufe der Zeit an Wert gewinnen oder stagnieren. Die Schleifen umfassen die Bereiche Grundlage (Modernisierung der Infrastruktur), Integration (systemübergreifende Interoperabilität), Kompetenzen (Verteilung von Kompetenzen), Leitung (Entscheidungsgeschwindigkeit) und Investitionsrendite (Transparenz des Mehrwerts). Unternehmen können punktuelle Fortschritte erzielen, selbst wenn eine einzelne Schleife unter Druck steht. Langfristige Leistungsfähigkeit hängt jedoch von der Abstimmung aller fünf Bereiche ab: Wenn sich die Schleifen gegenseitig verstärken, beschleunigt sich der Fortschritt und die Vorteile bauen aufeinander auf; wenn eine der Schleifen ins Stocken gerät, breiten sich Hemmnisse aus und die Dynamik lässt nach.

    Seite 1 von 4 





    Autor
    PR Newswire (dt.)
    0 Follower
    Autor folgen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Verfasst von PR Newswire (dt.)
    2 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    Globale Unternehmen stehen vor einer KI-Skalierungskrise 77 % betrachten KI als Priorität auf Vorstandsebene, doch zwei Drittel verlassen sich auf veraltete Infrastruktur Ein neuer Bericht von Tata Communications und Bloomberg Media Studios zeigt, dass Unternehmen nicht mit der Einführung von KI zu kämpfen haben, sondern aufgrund grundlegender technischer Altlasten mit ihrer Skalierung.MUMBAI, Indien, 9. Juni 2026 …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     