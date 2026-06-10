77 % betrachten KI als Priorität auf Vorstandsebene, doch zwei Drittel verlassen sich auf veraltete Infrastruktur

MUMBAI, Indien, 9. Juni 2026 /PRNewswire/ -- KI ist zu einer allgemeinen Vorgabe für Unternehmen geworden, doch eine neue globale Studie von Tata Communications und Bloomberg Media Studios zeigt, dass sich in den Unternehmen eine immer drängendere Frage abzeichnet: KI-Investitionen werden nicht mehr infrage gestellt, doch die darunterliegenden Systeme sind möglicherweise nicht darauf ausgelegt, KI in großem Umfang zu tragen.

Ein neuer Bericht von Tata Communications und Bloomberg Media Studios zeigt, dass Unternehmen nicht mit der Einführung von KI zu kämpfen haben, sondern aufgrund grundlegender technischer Altlasten mit ihrer Skalierung.

Laut Building Durable AI Advantage, einem von Tata Communications gesponserten und in Zusammenarbeit mit Bloomberg Media Studios erstellten Bericht, betrachten drei von vier Führungskräften in Unternehmen (77 %) KI inzwischen als Priorität auf Vorstandsebene. Dennoch arbeiten 65 % der Unternehmen weiterhin mit veralteter oder noch im Aufbau befindlicher Infrastruktur, die nicht auf die Datenlast und Integrationsanforderungen von Unternehmens-KI ausgelegt ist. Nur 29 % geben an, dass ihre Infrastruktur mit den sich wandelnden Geschäftsanforderungen skalieren kann – eine kritische Lücke, da KI-Arbeitslasten nicht gleichmäßig ansteigen. Sie schnellen hoch, verlagern sich über verschiedene Umgebungen hinweg und setzen die schwächsten Teile des Systems unter Druck.

Die Studie, für die 501 Führungskräfte in Nordamerika, Europa und Asien bei Unternehmen mit einem Umsatz von über 500 Millionen US-Dollar befragt wurden, identifiziert fünf sich gegenseitig verstärkende Systeme – sogenannte „Schleifen" –, die bestimmen, ob KI-Investitionen im Laufe der Zeit an Wert gewinnen oder stagnieren. Die Schleifen umfassen die Bereiche Grundlage (Modernisierung der Infrastruktur), Integration (systemübergreifende Interoperabilität), Kompetenzen (Verteilung von Kompetenzen), Leitung (Entscheidungsgeschwindigkeit) und Investitionsrendite (Transparenz des Mehrwerts). Unternehmen können punktuelle Fortschritte erzielen, selbst wenn eine einzelne Schleife unter Druck steht. Langfristige Leistungsfähigkeit hängt jedoch von der Abstimmung aller fünf Bereiche ab: Wenn sich die Schleifen gegenseitig verstärken, beschleunigt sich der Fortschritt und die Vorteile bauen aufeinander auf; wenn eine der Schleifen ins Stocken gerät, breiten sich Hemmnisse aus und die Dynamik lässt nach.