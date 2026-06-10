Unternehmensinhalte, die zielgerichtet und relevant gestaltet sind - nicht nur auf Geschwindigkeit ausgelegt

DENVER, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GARTNER MARKETING SYMPOSIUM – Siteimprove, ein führender Anbieter im Bereich der agentenbasierten Content-Intelligence, hat heute zwei neue KI-Agenten vorgestellt, die auf den kürzlich veröffentlichten erweiterten Funktionen zur Answer Engine Optimization (AEO) aufbauen. Bei den neuen Agenten handelt es sich um den Content Writing & Optimization Agent und den PDF Remediation Agent für digitale Barrierefreiheit. Dadurch werden KI-gestützte Suchfunktionen und Standards für digitale Barrierefreiheit direkt in den Workflow der Inhaltserstellung integriert.

Die Siteimprove.ai-Plattform erweitert ihre fortschrittlichen AEO-Erkenntnisse um zwei neue Agenten: den Content Writing & Optimization Agent und den PDF Remediation Agent

Unternehmen stehen unter zunehmendem Druck, die Sichtbarkeit ihrer Marke in KI-Antwortsystemen zu verbessern und die Barrierefreiheit sowie die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften in ihrem gesamten digitalen Ökosystem sicherzustellen. Da sich die digitalen Anforderungen rasch weiterentwickeln, haben die meisten Unternehmen Schwierigkeiten, der Komplexität moderner Content-Anforderungen gerecht zu werden. Siteimprove löst dieses Problem, indem es KI-Agenten direkt in die Content-Workflows integriert, in denen Teams auf die größten Hindernisse stoßen.

Nun können Unternehmensteams auf einer einzigen Plattform zielgerichtet und relevant Inhalte erstellen, die den Anforderungen der digitalen Barrierefreiheit und der KI-Suche gerecht werden.

Zusammenfassung und Vorteile der neuen Agenten:

Der Content Writing & Optimization Agent: unterstützt Unternehmen dabei, Inhalte in großem Umfang zu erstellen – vom Entwurf bis zur Veröffentlichungsreife –, wobei die Markenstandards gewahrt bleiben und Erkenntnisse aus der AEO-Leistungsanalyse genutzt werden. Der Agent unterstützt KI-gestützte Arbeitsabläufe für die Gliederung, den Entwurf, die Optimierung und die iterative Verfeinerung und hilft Teams dabei, Inhalte zu erstellen, die sowohl für menschliche Zielgruppen als auch für KI-Antwortmaschinen strukturiert sind – und das alles auf einer einheitlichen Plattform.

unterstützt Unternehmen dabei, Inhalte in großem Umfang zu erstellen – vom Entwurf bis zur Veröffentlichungsreife –, wobei die Markenstandards gewahrt bleiben und Erkenntnisse aus der AEO-Leistungsanalyse genutzt werden. Der Agent unterstützt KI-gestützte Arbeitsabläufe für die Gliederung, den Entwurf, die Optimierung und die iterative Verfeinerung und hilft Teams dabei, Inhalte zu erstellen, die sowohl für menschliche Zielgruppen als auch für KI-Antwortmaschinen strukturiert sind – und das alles auf einer einheitlichen Plattform. Der PDF Remediation Agent: behebt Barrierefreiheitsprobleme automatisch in großem Umfang und ermöglicht es Unternehmen so, einen traditionell zeitaufwändigen und arbeitsintensiven manuellen Prozess zu beschleunigen. Der Agent versieht PDF-Dateien automatisch mit Tags, fügt eine Dokumentstruktur hinzu, korrigiert die Überschriftenhierarchie und trägt dazu bei, dass Dokumente den WCAG- und PDF-UA-Standards entsprechen. Expert PDF Remediation: Für Unternehmen mit komplexen Optimierungsanforderungen bietet Siteimprove seinen Kunden die Flexibilität, den für sie passenden Grad an Optimierungsunterstützung zu wählen: vollautomatisch, unter Anleitung von Experten oder eine Kombination aus beidem.

behebt Barrierefreiheitsprobleme automatisch in großem Umfang und ermöglicht es Unternehmen so, einen traditionell zeitaufwändigen und arbeitsintensiven manuellen Prozess zu beschleunigen. Der Agent versieht PDF-Dateien automatisch mit Tags, fügt eine Dokumentstruktur hinzu, korrigiert die Überschriftenhierarchie und trägt dazu bei, dass Dokumente den WCAG- und PDF-UA-Standards entsprechen.

„Die heutige Einführung baut auf den kürzlich veröffentlichten, fortschrittlichen AEO-Erkenntnissen auf. Mit dem neuen Content Writing & Optimization Agent und dem PDF Remediation Agent unterstützen wir unsere Kunden dabei, Lücken in der KI-Sichtbarkeit zu identifizieren, Probleme automatisch zu beheben und sicherzustellen, dass jeder Inhalt, einschließlich PDF-Dateien, konform und für die KI-Suche bereit ist. Jede neue Version von Siteimprove.ai bringt uns unserer Vision einer einheitlichen, agentenbasierten Content-Intelligence-Plattform einen Schritt näher." – Nayaki Nayyar, CEO, Siteimprove.