ITM Power und Nel ASA im KORREKTURMODUS! dynaCERT vor KURSEXPLOSION? Mehr als 5 % hat die Nel-Aktie allein gestern verloren. Damit setzt sich die Juni-Korrektur fort. Immerhin konnte der ehemalige Anlegerliebling zuletzt einen Rechtsstreit beilegen. Im Korrekturmodus befindet sich auch ITM Power. Eine neue …



