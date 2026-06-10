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    ITM Power und Nel ASA im KORREKTURMODUS! dynaCERT vor KURSEXPLOSION?

    Mehr als 5 % hat die Nel-Aktie allein gestern verloren. Damit setzt sich die Juni-Korrektur fort. Immerhin konnte der ehemalige Anlegerliebling zuletzt einen Rechtsstreit beilegen. Im Korrekturmodus befindet sich auch ITM Power. Eine neue …

    ITM Power und Nel ASA im KORREKTURMODUS! dynaCERT vor KURSEXPLOSION?
    Foto: esg-aktien.de
    Mehr als 5 % hat die Nel-Aktie allein gestern verloren. Damit setzt sich die Juni-Korrektur fort. Immerhin konnte der ehemalige Anlegerliebling zuletzt einen Rechtsstreit beilegen. Im Korrekturmodus befindet sich auch ITM Power. Eine neue Partnerschaft in Großbritannien kann den Abverkauf nicht stoppen. Nel ASA und ITM Power hatten zuvor allerdings auch verdoppelt bzw. sich mehr als verdreifacht. Eine solche Kursexplosion trauen Analysten der Aktie von dynaCERT zu. Das neue deutsche Management hat das Cleantech-Unternehmen innerhalb von rund zwei Jahren umgekrempelt. Derzeit profitiert man von den hohen Ölpreisen. Das Interesse an der Technologie zur Optimierung von Verbrennungsmotoren ist groß. Werden größere Aufträge gemeldet, sollte auch die dynaCERT-Aktie weiter durchstarten.

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