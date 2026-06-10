Tolle Chancen im Minensektor! Newmont und Fresnillo als Basis, Power Metallic Mines als Super-Joker für Ihr Depot! Der Markt für Edel- und Batteriemetalle ist derzeit stärker in Bewegung. Anleger blicken nach den jüngsten Preisschwankungen gespannt auf die Großen der Branche, aber auch auf aufstrebende noch kleinere Werte, die den eventuellen Sprung zum Big …



