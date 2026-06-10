🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsAlmonty Industries AktievorwärtsNachrichten zu Almonty Industries
    465 Aufrufe 465 0 Kommentare 0 Kommentare

    INSIDERALARM bei Rheinmetall! Keine PANIK bei Almonty! Und was macht Renk?

    So sieht Zuversicht aus. Seit Anfang Mai haben Insider bei Rheinmetall Aktien im Wert von mehr als 6 Mio. EUR gekauft. Dabei fällt insbesondere Vorstandschef Armin Theodor Papperger positiv auf. Dieser hat bereits in der Vergangenheit ein gutes …

    INSIDERALARM bei Rheinmetall! Keine PANIK bei Almonty! Und was macht Renk?
    Foto: esg-aktien.de
    So sieht Zuversicht aus. Seit Anfang Mai haben Insider bei Rheinmetall Aktien im Wert von mehr als 6 Mio. EUR gekauft. Dabei fällt insbesondere Vorstandschef Armin Theodor Papperger positiv auf. Dieser hat bereits in der Vergangenheit ein gutes Kauftiming bewiesen. Heftige Kursrücksetzer sind bei Almonty nicht ungewöhnlich und haben sich bisher immer als gute Kaufgelegenheiten erwiesen. Die Chancen stehen gut, dass es erneut so ist. Mit der Platzierung einer Wandelanleihe ist die Aktie des Wolfram-Produzenten um 20 % abgerutscht. Bald sollte sich wieder der Blick auf die Fundamentaldaten richten. Und diese sprechen für den Kauf der Almonty-Aktie. Die "Financial Times" berichtete zuletzt, dass Chinesen Wolframschrott in den USA aufkaufen. Nutzt Almonty das frische Kapital für die Verlängerung der Wertschöpfungskette? Einen Vertrauensvorschuss hat sich CEO Lewis Black, selbst Großaktionär, jedenfalls erarbeitet.

    Lesen sie den Artikel hier weiter





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte




    Verfasst von ESG Aktien
    3 im Artikel enthaltene WerteIm Artikel enthaltene Werte
    INSIDERALARM bei Rheinmetall! Keine PANIK bei Almonty! Und was macht Renk? So sieht Zuversicht aus. Seit Anfang Mai haben Insider bei Rheinmetall Aktien im Wert von mehr als 6 Mio. EUR gekauft. Dabei fällt insbesondere Vorstandschef Armin Theodor Papperger positiv auf. Dieser hat bereits in der Vergangenheit ein gutes …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     