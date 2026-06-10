INSIDERALARM bei Rheinmetall! Keine PANIK bei Almonty! Und was macht Renk? So sieht Zuversicht aus. Seit Anfang Mai haben Insider bei Rheinmetall Aktien im Wert von mehr als 6 Mio. EUR gekauft. Dabei fällt insbesondere Vorstandschef Armin Theodor Papperger positiv auf. Dieser hat bereits in der Vergangenheit ein gutes …



