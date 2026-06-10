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    Mehr Starts nach Nordwesten - Beratung zu Flughafen-Plänen

    Für Sie zusammengefasst
    • Mehr Abflüge Richtung Nordwest zum Taunusgebiet
    • Betroffene Orte Flörsheim und Hattersheim-Eddersheim
    • Sondersitzung in Raunheim und Pressekonferenz geplant
    Mehr Starts nach Nordwesten - Beratung zu Flughafen-Plänen
    Foto: Fraport AG

    RAUNHEIM (dpa-AFX) - Ein neues Betriebskonzept sieht für den Frankfurter Flughafen künftig mehr Abflüge in Richtung Nordwesten vor. Am Mittwoch beraten die Anrainerkommunen das Konzept, anschließend wollen sie ihre Einschätzung bei einer Pressekonferenz erläutern (12.30 Uhr). Die Kommunen sind in der Kommission zur Abwehr des Fluglärms vertreten, die zu einer Sondersitzung in Raunheim zusammentritt.

    Das Konzept sieht vor, Abflüge von der Center-Bahn häufiger als bislang in Richtung Taunus zu leiten. Dies würde mehr Lärm für die dort liegenden Städte und Gemeinden bedeuten.

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    Nach bisherigen Angaben auch des hessischen Wirtschafts- und Verkehrsministeriums werden davon vor allem die Orte Flörsheim und Hattersheim-Eddersheim (Main-Taunus-Kreis) betroffen sein. Andernorts soll es dagegen Entlastung geben.

    Prognostizierter Anstieg von Flugbewegungen

    Nötig sind die Änderungen laut Fraport , um auch künftig einen sicheren Luftverkehr zu gewährleisten - denn laut Prognosen soll es wieder mehr Starts und Landungen in Frankfurt geben.

    Das neue Betriebskonzept wurde in bisherigen Äußerungen vor allem in den betroffenen Gemeinden scharf kritisiert. Die Fluglärmkommission beklagte zudem mangelnde Informationen und sprach von einem Kommunikationsdesaster. Zwischenzeitlich wurde das Konzept überarbeitet und um Lärmschutzmaßnahmen ergänzt./isa/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fraport Aktie

    Die Fraport Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,60 % und einem Kurs von 67,33 auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fraport Aktie um -3,76 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -3,56 %.

    Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 6,23 Mrd..

    Fraport zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,4300 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 83,67EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 65,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 95,00EUR was eine Bandbreite von -3,45 %/+41,11 % bedeutet.





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