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    ILA startet am Mittwoch - Kanzler kommt zum Auftakt

    Für Sie zusammengefasst
    • ILA eröffnet am Mittwoch mit Bundeskanzler Merz
    • Rund 750 Aussteller aus 37 Ländern auf dem BER
    • Drohnen und europäische Rüstungskooperation
    ILA startet am Mittwoch - Kanzler kommt zum Auftakt
    Foto: Arne Dedert - DPA

    BERLIN (dpa-AFX) - Die diesjährige Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) öffnet an diesem Mittwoch - zu Gast sein wird unter anderem Bundeskanzler Friedrich Merz. Der CDU-Politiker ist ab dem frühen Nachmittag für einen Rundgang auf dem Messegelände am Rande des Hauptstadtflughafens BER. Bei der Messe werden rund 750 Aussteller aus 37 Ländern erwartet. Bis Freitag ist die Messe nur für Fachpublikum geöffnet, am Samstag und Sonntag können dann alle Interessierten auf das Ausstellungsgelände kommen - sofern sie sich frühzeitig um Tickets gekümmert haben.

    Drohnen und europäische Rüstungszusammenarbeit im Fokus

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    Bei der ILA werden neue Produkte und Innovationen aus den Bereichen Luftfahrt, Raumfahrt und Verteidigung gezeigt. Zum Programm gehören neben zahlreichen politischen Diskussionsforen auch einige Flugvorführungen mit militärischen und zivilen Luftfahrzeugen.

    Ein wichtiges Thema der diesjährigen Ausgabe werden Drohnen sein. Nach dem Scheitern des milliardenschweren Rüstungsprojekts eines deutsch-französischen Kampfjets dürfte zudem die zukünftige Ausrichtung der europäischen Zusammenarbeit bei Rüstungsfragen diskutiert werden.

    Bereits am Dienstag unternahmen Berlins Regierender Bürgermeister Kai Wegner (CDU) und Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) einen Rundgang über das Messegelände./nif/DP/jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,20 % und einem Kurs von 176,0 auf Lang & Schwarz (09. Juni 2026, 23:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um -4,35 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +0,74 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,78 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,1667EUR. Von den letzten 6 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 8,0000EUR was eine Bandbreite von -14,12 %/-1,85 % bedeutet.





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