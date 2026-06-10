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    WOCHENVORSCHAU

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    Termine bis 23. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Hauptversammlungen von Porsche Volkswagen Delivery Hero
    • Fed Leitzinsentscheid Mittwoch 17 Juni 20:00 Uhr
    • EZB Zinsentscheid Donnerstag 11 Juni 14:15 Uhr
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 23. Juni 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 23. Juni

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 10. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
    09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
    10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
    11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
    14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
    15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
    19:00 USA: Target, Hauptversammlung
    22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
    14:30 USA: Realeinkommen 5/26
    15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Chefs deutscher Auto-Konzerne bei Branchenveranstaltung der «Motor Presse Stuttgart» Panel mit Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender Volkswagen), Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender Audi), Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz), Michael Leiters (Vorstandsvorsitzender Porsche) und Milan Nedeljkovic (Vorstandsvorsitzender BMW).

    09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

    DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt. + 10.00 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) eröffnet den ILA Space Pavillon + 12.00 Besuch Regierender Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke des A380-Flugzeugs der Emirates Airlines + 13.00 Bundesforschungsministerin Bär besucht den Space Pavillon und macht einen Rundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + 15.30 Rundgang mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (Static Display Area S4/105) + 17.00 gemeinsames Pressestatement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zur Luftfahrtstrategie der Bundesregierung

    DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

    18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

    DEU: Bosch Connected World 2026
    Event für digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und vernetzte Technologien. Themen sind u.a. die Zukunft von Industrie, Mobilität, Energie, Gebäuden und Logistik. + 1715 Keynote Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU)

    BEL: EU-Kommission legt Haushaltsvorschlag für 2027 vor

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 11. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: HHLA, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Evotec, Hauptversammlung
    10:15 DEU: Jahres-Pk Sennheiser, Wedemark
    11:00 DEU: IWH-Konjunkturprognose zum Sommer 2026
    17:00 USA: Hasbro, Hauptversammlung
    19:00 USA: Zoom Video Communications, Hauptversammlung 19:00 USA: Honeywell, Investor Day
    22:00 USA: Adobe, Q2-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    08:00 DEU: Erzeugerpreise landwirtschaftlicher Produkte 4/26 08:00 DEU: Inlandstourismus 4/26
    08:00 SWE: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    12:00 IRL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    14:15 EUR: EZB Zinsentscheid (14.45 Pk mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Erzeugerpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Ersatzanspruch wegen Kosten einer Schufa-Bonitätsauskunft
    DEU: Bundestag
    +09.00 Regierungserklärung von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zum bevorstehenden EU-Gipfel
    10:00 DEU: Innovationstag Mittelstand des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWE)
    15:00 DEU: Tag des Familienunternehmens
    u.a. mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) und Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 16.00 Rede Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

    DEU: Fortsetzung BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft, u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider (SPD), Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) sowie Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD).
    LUX: Treffen der Euro-Gruppe

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 12. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Fraport, Verkehrszahlen 5/26
    10:00 DEU: OVB Holding, Hauptversammlung

    USA: IPO: SpaceX, eventuell Börsengang

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 JPN: Industrieproduktion 4/26 (endgültig)
    06:30 JPN: Kapazitätsauslastung 4/26
    06:30 JPN: Dienstleistungsindex 4/26
    08:00 GBR: Industrieproduktion 4/26
    08:00 GBR: Handelsbilanz 4/26
    08:00 GBR: BIP 4/26
    08:00 ROU: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    08:00 DEU: Insolvenzen 3/26
    08:00 DEU: Handel und Abgabe von Treibhausgasen mit hoher Klimawirksamkeit: Schwefelhexafluorid und Stickstofftrifluorid, Jahr 2025 08:45 FRA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: Bundesbank, Gesamtwirtschaftliche Prognose
    12:00 PRT: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: BGH verhandelt zu Anspruch eines Wohnungseigentümers auf Gestattung eines Klima-Splitgeräts, Karlsruhe

    LUX: Treffen der EU-Finanzminister, Luxemburg

    RUS: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 15. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 DEU: Centrotec SE, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Adtran Networks, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 FIN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Großhandelspreise 5/26
    09:30 POL: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 4/26
    11:00 EUR: Handelsbilanz 4/26
    14:30 USA: Empire State Bericht 6/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 5/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 5/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 6/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Runde der Tarifverhandlungen für etwa 9.000 Beschäftigte der Postbank, Frankfurt/M.

    FRA: Erster Tag des G7-Gipfels mit den Themen: Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump, Handelsfragen, Iran- und Ukraine-Krieg, Evian

    FRA: Rüstungsmesse Eurosatory, Paris

    LUX: Treffen der EU-Außenminister, Luxemburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 16. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    09:00 LUX: Befesa, Hauptversammlung
    09:30 SWE: Securitas, Investor Day
    10:00 DEU: PVA TePla, Hauptversammlung
    10:00 DEU: R. Stahl, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Traton, Hauptversammlung
    14:30 NOR: Equinor, Kapitalmarkttag
    14:30 USA: Mastercard, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Verve Group, Kapitalmarkttag
    17:00 USA: T-Mobile US, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU/ITA: Unicredit-Kaufangebot für Commerzbank läuft Mitternacht aus PRT: EDP, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    JPN: Zentralbank, Zinsentscheid
    04:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 5/26
    04:00 CHN: Industrieproduktion 5/26
    09:00 ESP: Arbeitskosten Q1/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 5/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 6/26
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q1/26
    14:00 POL: Verbraucherpreise 5/26
    14:15 USA: ADP-Arbeitsmarktbericht
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 5/26
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Digitales Pressegespräch Verband der Elektro- und Digitalindustrie ZVEI Fachverband Batterien zu Batteriestandort Deutschland

    13:00 DEU: Sommerforum VDMA Ost: Luft- und Raumfahrt als neuer Wachstumsmarkt für den Maschinenbau, Magdeburg

    FRA: Zweiter Tag des G7-Gipfels - Themen: Welthandel, Iran- und Ukraine-Krieg, Verhältnis der Partner zu den USA unter Präsident Trump.

    LUX: Treffen der EU-Gesundheitsminister

    LUX: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 17. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Sixt SE, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bechtle, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Scout24, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Koenig & Bauer AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Cancom, Hauptversammlung
    12:00 GBR: International Consolidated Air, Hauptversammlung 15:00 DEU: Auto1 Group, Investor Day
    17:00 USA: Ebay, Hauptversammlung
    19:30 USA: Expedia, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 4/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 5/26
    11:00 EUR: Verbraucherpriese 5/26 (endgültig)
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 5/26
    16:00 USA: Lagerbestände 4/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 5/26
    20:00 USA: Fed-Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    11:00 DEU: Kapitalmarktprognose des Bundesverbands Öffentlicher Banken (VÖB), Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Deutsch-Polnisches Forum u.a. mit Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) und dem polnischen Außenminister Rados?aw Sikorski, Berlin

    11:00 DEU: Online-Jahrespressekonferenz der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU), Osnabrück

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 18. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Tesco, Q1-Umsatz
    10:00 DEU: Volkswagen, Hauptversammlung, Wolfsburg
    10:00 DEU: Deutsche Euroshop, Hauptversammlung
    10:30 DEU: Sto, Hauptversammlung
    10:30 FRA: Totalenergies, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Tonies, Kapitalmarkttag 2026
    13:30 USA: Delta Air Lines, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: Knaus Tabbert, Jahres-Pk, Jandelsbrunn
    NLD: BE Semiconductor Industries, Investor Day

    TERMINE KONJUNKTUR
    06:30 NLD: Arbeitslosenquote 5/26
    08:00 DEU: Auftragsbestand und -reichweite Verarbeitendes Gewerbe 4/26 08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 5/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 4/26
    10:00 NOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    10:30 DEU: Ifo-Konjunkturprognose Sommer
    11:00 EUR: Bauproduktion 4/26
    13:00 GBR: BoE, Zinsentscheid
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Deutscher Immobilientag des Immobilienverbandes IVD, Erfurt

    09:00 DEU: BGH verhandelt über Auskunftsanspruch gegen Schufa, Karlsruhe

    13:00 DEU: Verkündungstermin im Fall der Schadenersatz-Sammelklage der Verbraucherzentrale Hessen gegen den Stromanbieter Stromio (Az. I-2 MK 1/22), Hamm

    BEL: EU-Gipfel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 19. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Hornbach Holding, Q1-Zahlen
    09:00 DEU: Steico, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Quirin Bank, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Surteco, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Voltratron, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:01 GBR. GfK-Verbrauchervertrauen 6/26
    01:30 JPN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 5/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 5/26
    09:30 POL: Industrieproduktion 5/26
    12:30 RUS: Zentralbank, Zinsentscheid

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Großer Verfallstag an der Börse, Frankfurt/M.

    09:00 DEU: Kiel Security Conference 2026, mit Bundesaußenminister Johann Wadephul, Außenministern von Rumänien und Estland und anderen, Kiel

    11:30 DEU: OLG Köln: Verfahren von Verbraucherschützern gegen Rewe wird in zweiter Instanz verhandelt, Köln

    HINWEIS
    USA / CHN / SWE / FIN / HKG: Börsen geschlossen, Feiertag
    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 22. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Deutsche Börse, Indexänderungen vom 3.6.26 werden wirksam
    TERMINE KONJUNKTUR
    09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 5/26
    09:30 POL: Erzeugerpreise 5/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 6/26 (vorläufig)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin u.a. auch mit Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) + 1245 Pressegespräch mit BDI-Präsident Peter Leibinger und BDI-Hauptgeschäftsführerin Tanja Gönner zu aktuellen wirtschafts- und industriepolitischen Entwicklungen + 1440 Podiumsdiskussion «Mut zur Re­form - In­ves­ti­tio­nen und An­rei­ze für den Auf­schwung» u.a. mit Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD)

    19:00 DEU: Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) spricht im Rahmen der Helmut Schmidt Lecture über die Handlungsfähigkeit Europas, Berlin

    FRA: Tagung der Parlamentarischen Versammlung des Europarates, Straßburg

    LUX: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Luxemburg

    15:30 USA: Supreme Court der USA tagt, Washington
    Der Oberste Gerichtshof der Vereinigten Staaten veröffentlicht Beschlussliste

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 23. JUNI

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Porsche AG, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Bijou Brigitte, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Delivery Hero, Hauptversammlung
    13:00 DEU: Stratec, Hauptversammlung
    22:00 USA: FedEx, Q4-Zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    NLD: Signify, Kapitalmarkttag

    TERMINE KONJUNKTUR
    02:30 JPN: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 06:00 EUR: Acea, Kfz-Neuzulassungen 5/26
    08:45 FRA: Geschäftsklima 6/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 6/26
    09:15 FRA: nS&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 10:00 ESP: Handelsbilanz 4/26
    10:30 GBR: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung) 14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:15 USA: ADP-Beschäftigung (wöchentlich)
    15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe undDiesnte 6/26 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Kapitalmarktkonferenz 2026 der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), Frankfurt am Main Die Konferenz informiert über die Entwicklungen und Risiken des Finanzmarkts. Darüber hinaus nimmt sie die Zukunft der Kapitalmärkte in den Blick.

    DEU: Fortsetzung Tag der Industrie 2026 des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Berlin U.a. auch mit Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU), Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU), Bundesumweltminister Carsten Schneider und Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (beide SPD) + 09.25 Re­de Bun­des­kanz­ler Fried­rich Merz (CDU)
    + 10.20 Podiumsdiskussion «Pra­xis-Check High Tech Agen­da - Von der Pla­nung zur Um­set­zung» u.a. mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU)

    DEU: Intersolar, München

    09:00 DEU: Jahreskongress des Verbands für Energiedienstleistungen, Effizienz und Contracting e.V. (vedec) zum Thema Wärmewende, Berlin

    10:30 DEU: Pressegespräch Bankenverband zu Wettbewerbsfähigkeit und Regulatorik, Frankfurt/M. Bei einem Pressegespräch in Frankfurt soll eine Zwischenbilanz zur Lage der europäischen Banken und Finanzmärkte gezogen und Forderungen zum Abbau regulatorischer Hürden vorgestellt werden.

    SGP: 25. Weltwasserstoffkonferenz (WHEC), Singapore

    --------------------------------------------------------------------------------------- °

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