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    TAGESVORSCHAU

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    Termine am 10. Juni 2026

    Für Sie zusammengefasst
    • Termine: Hauptversammlungen von NXP und Caterpillar
    • Weltweite Verbraucher- und Erzeugerpreise im Fokus
    • ILA Berlin mit Space Pavillon und Kanzlerbesuch
    TAGESVORSCHAU - Termine am 10. Juni 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 10. Juni

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    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:30 DEU: Heidelberger Druckmaschinen, Jahreszahlen (11.00 Bilanz-Pk) 08:30 NLD: NXP Semiconductors, Hauptversammlung
    09:00 SWE: Volvo AB, Kapitalmarkttag
    09:30 DEU: Evonik, «Innovationspressekonferenz» (online), Essen 10:00 DEU: Patrizia, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Formycon, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Renk, Hauptversammlung
    10:00 DEU: Medios, Hauptversammlung
    10:00 AUT: AMS Osram AG, Hauptversammlung
    11:00 DEU: Hawesko, Hauptversammlung
    11:00 DEU: RAG-Stiftung, Jahres-Pk
    14:00 USA: Nasdaq, Hauptversammlung
    15:00 USA: Caterpillar, Hauptversammlung
    15:00 DEU: Volkswagen Group, ESG Conference 2026 (online) 16:00 USA: American Airlines Group, Hauptversammlung
    19:00 USA: Target, Hauptversammlung
    22:00 USA: Oracle, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:50 JPN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Erzeugerpreise 5/26
    03:30 CHN: Verbraucherpreise 5/26
    08:00 DNK: Verbraucherprise 5/26
    08:00 NOR: Verbraucherpreise 5/26
    09:00 AUT: Industrieproduktion 4/26
    10:00 ITA: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Industrieproduktion 4/26
    11:00 GRC: Verbraucherpreise 5/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheid
    14:30 USA: Verbraucherpreise 5/26
    14:30 USA: Realeinkommen 5/26
    15:45 CAN: Zentralbank, Zinsentscheid
    16:30 USA: EIA-Ölbericht (Woche)
    18:00 RUS: Verbraucherpreise 5/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Chefs deutscher Auto-Konzerne bei Branchenveranstaltung der «Motor Presse Stuttgart» Panel mit Oliver Blume (Vorstandsvorsitzender Volkswagen), Gernot Döllner (Vorstandsvorsitzender Audi), Ola Källenius (Vorstandsvorsitzender Mercedes-Benz), Michael Leiters (Vorstandsvorsitzender Porsche) und Milan Nedeljkovic (Vorstandsvorsitzender BMW).

    09:30 DEU: DIW-Pressegespräch - Sommer-Konjunkturprognose

    DEU: Internationale Luft- und Raumfahrtausstellung (ILA) bis 14.6.26, Berlin-Schönefeld Die vom Bundesverband der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie e.V. (BDLI) und der Messe Berlin GmbH veranstaltete Berlin Air Show findet seit 1992 alle zwei Jahre statt. + 10.00 Bundesforschungsministerin Dorothee Bär (CSU) eröffnet den ILA Space Pavillon + 12.00 Besuch Regierender Bürgermeister Kai Wegner gemeinsam mit Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke des A380-Flugzeugs der Emirates Airlines + 13.00 Bundesforschungsministerin Bär besucht den Space Pavillon und macht einen Rundgang mit Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) + 15.30 Rundgang mit Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) (Static Display Area S4/105) + 17.00 gemeinsames Pressestatement Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche und Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) zur Luftfahrtstrategie der Bundesregierung

    DEU: BDEW Kongress 2026, Berlin
    Branchentreffen des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft + 9.30 Uhr Eröffnungsrede BDEW-Hauptgeschäftsführerin Kerstin Andreae + 13.50 Uhr: Rede Wirtschaftsministerin Katherina Reiche

    18:00 DEU: Hauptstadtforum Digitalwirtschaft «Von der Visionzur Umsetzung - Digitale Souveränität Made inGermany» des Bundesverbandes IT-Mittelstand, Berlin

    DEU: Bosch Connected World 2026
    Event für digitale Transformation, Künstliche Intelligenz und vernetzte Technologien. Themen sind u.a. die Zukunft von Industrie, Mobilität, Energie, Gebäuden und Logistik. + 1715 Keynote Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU)

    BEL: EU-Kommission legt Haushaltsvorschlag für 2027 vor °

    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi







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