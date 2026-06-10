🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    'Wirtschaftsweise' Grimm

    29 Aufrufe 29 0 Kommentare 0 Kommentare

    Reformpaket muss Wachstum stärken

    Für Sie zusammengefasst
    • Konsistentes Reformpaket für Wachstum und Sicherheit
    • Hebelreformen Arbeitsmarkt, Sozialsysteme, Steuern
    • Mehr Erwerbstätige, Investitionen, technischer Fortschritt
    'Wirtschaftsweise' Grimm - Reformpaket muss Wachstum stärken
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    BERLIN (dpa-AFX) - Die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm betont angesichts der wirtschaftlichen Schwächephase Deutschlands die Notwendigkeit grundlegender Reformen. Die Politik sollte sich auf ein "konsistentes Reformpaket" konzentrieren, das gleichzeitig Wachstum stärke, fiskalische Spielräume erweitere und die sicherheitspolitische Handlungsfähigkeit verbessere, heißt es in einer Studie Grimms. Die Rede ist von "Hebelreformen" zum Beispiel im Arbeitsmarkt, bei Sozialsystemen und Steuern.

    Grimm hat die Studie zusammen mit Désirée I. Christofzik von der Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer verfasst - im Auftrag des Gemeinschaftsausschusses der Deutschen Gewerblichen Wirtschaft, einem Gremium von Wirtschaftsverbänden. Die Studie wird am Mittwochnachmittag vorgelegt. Am Mittwochabend treffen sich die Spitzen der Koalition im Kanzleramt mit den Sozialpartnern, also Vertretern von Wirtschaft und Gewerkschaften. Die Bundesregierung will bis zur parlamentarischen Sommerpause ein großes Reformpaket schnüren.

    Strukturelle Probleme

    Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer langen Schwächephase. Auch für dieses Jahr wird vor allem wegen Preissprüngen bei Öl und Gas infolge des Iran-Kriegs nur ein Mini-Wachstum erwartet.

    In dem Gutachten von Grimm und Christofzik heißt es, die Wachstumsschwäche in Deutschland sei in weiten Teilen auf strukturelle Faktoren zurückzuführen, die spätestens seit 2018 sichtbar seien, aber "politisch unzureichend adressiert" wurden. Dazu zählten die demografische Alterung, eine vergleichsweise schwache Investitionstätigkeit sowie eine im internationalen Vergleich geringe Dynamik des technologischen Fortschritts. Verwiesen wird zudem auf eine schärfere internationale Konkurrenz vor allem durch den Aufstieg Chinas.

    Reformpaket

    Als ein zentrales Ziel wird in der Studie genannt, das Wachstumspotenzial zu erhöhen. Hierfür seien ein höheres Arbeitsvolumen, stärkere Investitionen und insbesondere ein beschleunigter technologischer Fortschritt erforderlich. Ein wichtiger Hebel zur Ausweitung des Arbeitsvolumens liege darin, mehr Menschen in Arbeit zu bringen und Erwerbstätige dazu zu befähigen, ihre Erwerbsstunden auszuweiten. Eine bessere Kinderbetreuung könne die Erwerbstätigkeit insbesondere von Frauen erhöhen. Durch Anpassungen im Rentensystem, etwa flexible Übergänge in den Ruhestand nach Erreichen des Renteneintrittsalters sowie eine dynamische Kopplung des Rentenalters an die fernere Lebenserwartung, könnten zudem ältere Arbeitnehmer aktiviert werden.

    Steuerliche Entlastungen

    Weiter heißt es, die Senkung von Lohnnebenkosten und Steuern stärke sowohl die Arbeitsnachfrage der Unternehmen als auch die Beschäftigungsanreize für Arbeitnehmer - während ein wettbewerbsfähiges steuerliches Umfeld Investitionen und Beschäftigung fördere, etwa durch eine Senkung der Unternehmensteuern. Eine Entlastung bei der Einkommensteuer - insbesondere bei niedrigen und mittleren Einkommen - könne dazu beitragen, dass sich Mehrarbeit und der Übergang von Teilzeit in Vollzeit stärker lohnen. Die Koalition plant eine Reform der Einkommensteuer. Details sind aber ebenso offen wie die Gegenfinanzierung./hoe/DP/stk







    Autor
    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Verfasst von dpa-AFX
    'Wirtschaftsweise' Grimm Reformpaket muss Wachstum stärken Die "Wirtschaftsweise" Veronika Grimm betont angesichts der wirtschaftlichen Schwächephase Deutschlands die Notwendigkeit grundlegender Reformen. Die Politik sollte sich auf ein "konsistentes Reformpaket" konzentrieren, das gleichzeitig Wachstum …
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     