Hard Rock International läutet mit der Kampagne „All Teams. One Place." den „Summer of Soccer" ein

HOLLYWOOD, Florida, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Hard Rock International hat heute seine Kampagne „All Teams. One Place." vorgestellt, mit der das größte globale Fußballturnier dieses Sommers gefeiert wird. Die Kampagne basiert auf einer Partnerschaft mit dem Rekordsportler und Hard Rock-Markenbotschafter Leo Messi. Die Kampagne erstreckt sich über Hard Rock-Standorte auf der ganzen Welt und bringt Fans zusammen durch: ein weltweites Gewinnspiel mit einem besonderen Hauptpreis – einem Meet-and-Greet mit Messi – sowie mehr als 300 weiteren Preisen, darunter Aufenthalte in Hard Rock Hotels und Punkte für das Treueprogramm „Unity"*; exklusive Erlebnisse in der „Messi Legendary Suite" im Hard Rock Hotel New York und im Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood; einen neuen „Messi Legendary Burger", der in Zusammenarbeit mit der Legende selbst kreiert wurde; neue, weltweit inspirierte Gerichte zum Teilen, die für begrenzte Zeit angeboten werden; Fanartikel der WM-Teilnehmerländer; sowie Neuzugänge in der Messi-Retail-Kollektion – alles Teil eines legendären Angebots.

„Dieser Sommer vereint Fans aus aller Welt in ihrer Liebe zum Fußball und ihrem Stolz auf ihr Land", sagte Leo Messi. „Ich war schon immer der Überzeugung, dass Fußball für alle da ist, und alles, was meine Freunde bei Hard Rock geschaffen haben – Hotelsuiten, Café-Speisekarten, Trikots im Länderstil – hilft den Fans, ihre Mannschaft zu unterstützen und die Spiele gemeinsam zu verfolgen."

„Dies ist das ultimative Fest des Sports und der weltweiten Gemeinschaft, und Hard Rock sorgt für eine energiegeladene, integrative Atmosphäre für Fans auf der ganzen Welt", sagte Jim Allen, Vorsitzender von Hard Rock International und CEO von Seminole Gaming. „Ganz gleich, ob Sie in einer Messi Legendary Suite im Hard Rock Hotel New York oder im Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood übernachten, einen Messi Legendary Burger in einem unserer Cafés und ausgewählten Hotels weltweit genießen oder bei unserem Gewinnspiel um die Chance kämpfen, Leo persönlich zu treffen – Hard Rock ist die Heimat für jeden Fan, jedes Team und jeden Moment dieses historischen Sommers."

Um die Kampagne zum Leben zu erwecken, ist Messi in einem neuen Werbespot zu sehen, der im Seminole Hard Rock Hotel & Casino Hollywood gedreht wurde und die Leidenschaft sowie den globalen Geist der Hard Rock-Kampagne „All Teams. One Place." einfängt.

Weitere Informationen zum Programm „All Teams. One Place." von Hard Rock finden Sie unter hardrock.com/allteamsoneplace.

*Die Teilnahmebedingungen für das Gewinnspiel finden Sie in den offiziellen Teilnahmebedingungen. Das Gewinnspiel läuft vom 15. Juni bis zum 31. Juli 2026. Der Hauptpreis umfasst ein Meet & Greet mit Leo Messi, einen Hin- und Rückflug für zwei Personen sowie einen zweitägigen Aufenthalt im Guitar Hotel in Hollywood, Florida.

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