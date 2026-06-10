Leichte Verluste erwartet

DEUTSCHLAND: - LEICHTE VERLUSTE - Die Lage an den Weltbörsen bleibt von Unsicherheit geprägt. Eine erneute Schwäche im globalen Tech-Sektor und wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg dürften die Anleger zunächst davon abhalten, vor den US-Verbraucherpreisdaten neu ins Risiko zu gehen. Der Broker IG taxierte den Dax am Mittwoch zwei Stunden vor dem Xetra-Start 0,1 Prozent tiefer auf 24.410 Punkte. Am Vorabend wurden in New York laut der Commerzbank vor mehreren Mega-Börsengängen weiter die Bewertungen von KI-Profiteuren hinterfragt. Dies zeigte sich auch in Asien mit erneuten Kursverlusten. Unsicherheit bringt auch, dass sich die USA und der Iran trotz Waffenruhe und laufenden Verhandlungen erneut gegenseitig angegriffen haben.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

USA: - NUR DOW LEICHT IM PLUS - Ein erneuter Schwächeanfall der Halbleitertitel hat die US-Technologiebörse Nasdaq am Dienstag unter Druck gesetzt. Marktexperten machten die anstehenden Rekord-Börsengänge als Grund für die Kursverluste aus. Mit einem Minus von 1,12 Prozent auf 29.084,50 Punkte schloss der Auswahlindex Nasdaq 100 aber deutlich über seinem Tagestief. Für den Leitindex Dow Jones Industrial ging es letztlich um 0,17 Prozent nach oben.

ASIEN: - VERLUSTE - Die Tech-Schwäche an den US-Aktienmärkten hat auch in Asien die Stimmung belastet. Wechselseitige Angriffe im Iran-Krieg sowie die im Tagesverlauf erwarteten US-Verbraucherpreisdaten sorgten zusätzlich für Vorsicht bei Anlegern. Das US-Militär hat seine Angriffe auf Ziele im Iran inzwischen beendet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 büßte nach den Gewinnen am Vortag zuletzt 2,2 Prozent ein. Der CSI-300-Index mit den 300 wichtigsten Werten an Chinas Festlandbörsen sank um rund ein Prozent, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong um 1,1 Prozent nachgab.

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DAX 24.433,06 -0,74%

XDAX 24.512,54 -0,35%

EuroSTOXX 50 6.049,74 -0,21%

Stoxx50 5.156,13 -0,48%



DJIA 50.872,11 0,17%

S&P 500 7.386,65 -0,26%

NASDAQ 100 29.084,50 -1,12%°



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RENTEN:



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Bund-Future 125,30 -0,09%°



DEVISEN:



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Euro/USD 1,1546 0,03%

USD/Yen 160,37 0,01%

Euro/Yen 185,17 0,04%°



BITCOIN:



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Bitcoin 61.089 -0,97%

(USD, Bitstamp)°



ROHÖL:



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Brent 91,96 0,51 USD WTI 88,77 0,57 USD°

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