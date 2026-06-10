Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden

Kurierdienst überbringt euch die Faktenkeule Version 5.0

Moin Moin meine lieben Hosen,





bevor wieder einer „Kapitalerhöhung!“ ruft, hier die Realität:





Der Nennwert der Heidelberger‑Aktie liegt bei 2,56 €.

Unter diesem Wert geht GAR NICHTS.

Keine Kapitalerhöhung, keine Verwässerung, kein Hintertürchen ohne Skandal.





Dazu kommen Masterwork (8,41 %) und Ferd. Rüesch (7,62 %) – zusammen also rund 16 %, die in felsenfesten Händen liegen.

Und die haben garantiert NICHT zu 1,30 € gekauft.





Der offizielle Streubesitz laut Deutscher Börse liegt bei 84 %. Der echte Freefloat?





Tja… wer weiß das schon genau.





https://www.heidelberg.com/global/de/about_heidelberg/investor_relations/capital_market_and_stock_information/heidelberg_shares_2/shareholder_structure_1/shareholder_structure.jsp





Aber eines weiß ich sicher:

Wenn da mal einer mit Geld reinschaut, der mehr als 50.000 Stück will, dann fliegt euch der Kurs schneller weg, als ihr „Hos… äh… Hosen“ schreiben könnt.





Ihr meint, es gibt keinen mehr mit Geld?

SpaceX z B ist 2fach überzeichnet, es gibt also noch genügend prall gefüllte Geldsäcke!





Aber gut – bleibt ruhig bei euren Sparbüchern. Ich nehm die Heidelberger Hightechperlen zum Leerverkäufer-Sonderpreis, ihr die Geldscheine.





Viel Spaß beim Wertverlust.





Nur meine Meinung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren.





Die Bären warten!





Waidmannsheil!

Vergesst das Zielwasser nicht!

he he he