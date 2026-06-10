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    Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden

    Für Sie zusammengefasst
    • Heidelberg will operative Marge spürbar steigern
    • Produktion der Speedmaster CX 104 nach China verlagert
    • Neuer Standort Nordmazedonien senkt Herstellkosten
    Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden
    Foto: Heidelberger Druckmaschinen AG

    HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll auch ein Kostensenkungsprogramm. So soll etwa die Produktion der Speedmaster CX 104 vollständig nach China verlagert werden. Zudem soll ein neuer Standort in Nordmazedonien gegründet werden, um künftig Herstellkosten einzelner Produktgruppen zu senken. Auch liege der Zukunftsplan für deutsche Standorte über Plan und trage wesentlich zu niedrigeren Personalkosten sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent geschrumpft.

    Der Umsatz soll hingegen im laufenden Geschäftsjahr auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem dieser im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Mai vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden./mne/stk

    Heidelberger Druckmaschinen

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    ISIN:DE0007314007WKN:731400
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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie

    Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 1,411 auf Lang & Schwarz (10. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -2,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,18 %.

    Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 426,58 Mio..

    Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -28,88 %/+42,25 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursverluste, falls angekündigte Neuigkeiten ausbleiben (Erwartung: bis zu -10%), aktuelle Notierung bei rund 1,39 €, Qube Research hat Bestände aufgestockt, bevorstehender Jahresfinanzbericht wird erwartet, starke Forderungen nach einem Aktienrückkauf (u. a. vorgeschlagene ~12 Mio. €), Hinweise auf Großaktionäre (Masterwork, Ferd. Rüesch ~16% gehalten) sowie Spekulationen zu Short‑Squeeze‑Risiken und möglicher Profite durch staatliche Investitionsmaßnahmen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Heidelberger Druckmaschinen eingestellt.

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