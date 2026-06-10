Heidelberger Druck will wieder deutlich profitabler werden
- Heidelberg will operative Marge spürbar steigern
- Produktion der Speedmaster CX 104 nach China verlagert
- Neuer Standort Nordmazedonien senkt Herstellkosten
HEIDELBERG (dpa-AFX) - Der Maschinenbauer Heidelberger Druckmaschinen will wieder deutlich profitabler werden. Wie der Konzern am Mittwoch mitteilte, soll sich im laufenden Geschäftsjahr 2026/27 (bis Ende März) die operative Marge (bereinigte Ebitda-Marge) spürbar im Vergleich zum Vorjahr verbessern. Dazu beitragen soll auch ein Kostensenkungsprogramm. So soll etwa die Produktion der Speedmaster CX 104 vollständig nach China verlagert werden. Zudem soll ein neuer Standort in Nordmazedonien gegründet werden, um künftig Herstellkosten einzelner Produktgruppen zu senken. Auch liege der Zukunftsplan für deutsche Standorte über Plan und trage wesentlich zu niedrigeren Personalkosten sowie zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit bei. Wie bereits bekannt, war die operative Marge im vergangenen Geschäftsjahr von 7,1 auf 6,6 Prozent geschrumpft.
Der Umsatz soll hingegen im laufenden Geschäftsjahr auf dem Vorjahresniveau verharren, nachdem dieser im vergangenen Jahr um ein Prozent auf 2,29 Milliarden Euro gestiegen war. Das Unternehmen hatte bereits Mitte Mai vorläufige Jahreszahlen vorgelegt, die nun bestätigt wurden./mne/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Heidelberger Druckmaschinen Aktie
Die Heidelberger Druckmaschinen Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,11 % und einem Kurs von 1,411 auf Lang & Schwarz (10. Juni 2026, 07:44 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Heidelberger Druckmaschinen Aktie um -2,26 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,18 %.
Die Marktkapitalisierung von Heidelberger Druckmaschinen bezifferte sich zuletzt auf 426,58 Mio..
Die letzten 4 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 1,2500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 1,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 2,0000EUR was eine Bandbreite von -28,88 %/+42,25 % bedeutet.
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Kurierdienst überbringt euch die Faktenkeule Version 5.0
Moin Moin meine lieben Hosen,
bevor wieder einer „Kapitalerhöhung!“ ruft, hier die Realität:
Der Nennwert der Heidelberger‑Aktie liegt bei 2,56 €.
Dazu kommen Masterwork (8,41 %) und Ferd. Rüesch (7,62 %) – zusammen also rund 16 %, die in felsenfesten Händen liegen.
Der offizielle Streubesitz laut Deutscher Börse liegt bei 84 %. Der echte Freefloat?
Aber eines weiß ich sicher:
Aber gut – bleibt ruhig bei euren Sparbüchern. Ich nehm die Heidelberger Hightechperlen zum Leerverkäufer-Sonderpreis, ihr die Geldscheine.
Viel Spaß beim Wertverlust.
Nur meine Meinung und keine Aufforderung zum Kauf/Verkauf von Wertpapieren.
Es wird Zeit, die Leerverkaufsbanden Mal so richtig abzupackenBild: https://img.wallstreet-online.de/smilies/wink.gif
Die 290‑Millionen‑Mutprobe und die 12‑Millionen‑Feigheit
Es gibt Entscheidungen in der Unternehmensgeschichte, die man sich zweimal durchliest, weil man beim ersten Mal glaubt, es sei ein Tippfehler. Der Aktienrückkauf der Heidelberger Druckmaschinen AG zu 34 Euro gehört genau in diese Kategorie.
Damals – als Geld offenbar keine Rolle spielte – wurden 290 Millionen Euro aus der Kasse genommen, um eigene Aktien zu kaufen. Ein gigantischer Betrag, der heute wie ein Denkmal für Selbstüberschätzung und Realitätsverlust dasteht.
Und jetzt?
Jetzt steht der Kurs bei 1,40 Euro. Jetzt wäre ein Rückkauf rational, logisch, strategisch sinnvoll und finanziell ein No‑Brainer. Jetzt könnte man mit 12 Millionen mehr Wirkung erzielen als damals mit 290.
Doch plötzlich ist Mut Mangelware. Plötzlich ist Vorsicht das neue Leitmotiv. Plötzlich ist die Kasse heilig. Plötzlich ist jeder Euro ein Risiko.
Man fragt sich unweigerlich:
Wie kann ein Unternehmen, das einst 290 Millionen für Rückkäufe verbrannt hat, heute bei 12 Millionen ins Hemd machen?
Die Antwort ist bitter einfach:
Der Rückkauf zu 34 Euro war kein Zeichen von Stärke. Er war ein Zeichen von Selbstüberschätzung. Ein Rückkauf bei 1,40 Euro wäre ein Zeichen von Klarheit, Verantwortung und strategischem Denken. Doch genau das fehlt.
Stattdessen:
wird ausgesessen
wird gezögert
wird verwaltet
wird gehofft
wird geschwiegen
Ein Unternehmen, das damals blindlings Millionen ausgab, zittert heute vor einem Bruchteil dieser Summe. Das ist keine Strategie. Das ist keine Vorsicht. Das ist Feigheit in Reinform.
Und wer Entscheidungen dieser Größenordnung nicht mehr trifft, wer Chancen nicht erkennt, wer Risiken nicht bewertet, wer Verantwortung scheut –
der sollte sich ernsthaft fragen, ob er noch führt oder nur noch verwaltet.