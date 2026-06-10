Henkel mit schöner Trendwendeformation

Aus technischer Sicht würde ein Anstieg über 63,30 Euro das positive Szenario untermauern. In diesem Fall wären Kursziele bei 66,80 Euro und darüber hinaus im Bereich von 70,10 Euro denkbar. Gleichzeitig lässt sich das Risiko durch eine vergleichsweise enge Absicherung begrenzen.

Rückenwind erhält die Aktie zudem von der DZ Bank. Zwar wurde das Kursziel von 88,00 auf 80,00 Euro gesenkt, dennoch stufen die Analysten die Aktie weiterhin als Kauf ein.

Auf der anderen Seite bleibt Vorsicht geboten: Sollte die Aktie unerwartet unter das aktuelle Jahrestief von 57,40 Euro fallen, könnte dies eine neue Verkaufswelle auslösen. In diesem Fall rückt die Marke von 50,00 Euro als mögliches nächstes Kursziel in den Fokus.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 63,30 Euro

Kursziele : 66,80 und 70,10 Euro

Renditechance via DJ6CLQ : 70 Prozent

Anlagehorizont : 2 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Henkel KGaA (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DJ6CLQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,79 - 0,84 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 60,3009 Euro Basiswert: Henkel KGaA KO-Schwelle: 60,3009 Euro akt. Kurs Basiswert: 63,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 70,10 Euro Hebel: 8,12 Kurschance: + 70 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DU8201 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,85 - 0,90 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 76,5643 Euro Basiswert: Henkel KGaA KO-Schwelle: 76,5643 Euro akt. Kurs Basiswert: 63,75 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 7,56 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.