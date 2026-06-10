Puste ausgegangen

Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit für weitere Kursverluste deutlich an. Aus technischer Sicht könnte der Index nun in Richtung 23.968 Punkte zurückfallen. Erst in diesem Bereich erwarten Marktbeobachter aufgrund mehrerer wichtiger Unterstützungen wieder eine stärkere Erholung über mehrere Tage.

Das Verkaufssignal, das Ende letzter Woche durch den Fall unter die Marke von 24.800 Punkten auf Tages- und später auch auf Wochenbasis ausgelöst wurde, macht sich nun bemerkbar. Der DAX fiel zu Beginn dieser Woche auf neue Wochentiefs und rutschte dabei auch unter die nächste wichtige Unterstützungsmarke von 24.480 Punkten.

Für eine nachhaltige Aufwärtsbewegung müsste der DAX dagegen die Marke von 25.000 Punkten klar überschreiten. Aktuell gibt es dafür jedoch nur wenige Anzeichen, weshalb derzeit eher mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung gerechnet wird.

Aktuelle Lage

DAX bei 24.398 Punkten

VDAX mit steigender Tendenz - Nervosität legt leicht zu

Fear& Greed Index bei 31 auf "FEAR" - aber kurz vor Extreme Fear

Tagesanalyse:

RSI: 45 - Neutral MACD: 130 - Buy Insgesamt: Strong Sell MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins berieche Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 25.000 / 25.507 / 25.890 und 26.224 Punkten, nach unten bei 24.203 / 23.968 / 23.715 und 23.482 Punkten. Gaps bei 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe weiter intakt - DAX aus Aufwärtstrend gefallen! - Ölknappheit weiter ein Problem! - Inflation zieht an! VDAX-New Angstlevel weiter hoch, Seitwärtsbewegung VDAX-New der Deutschen Börse (08. Juni 2026): Bei 19,03% (steigend) (Vortag: 18,37%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Sell-Order unter 24.750 Punkten (Tagesbasis) platzieren, Stopp bei 25.020 Punkten. Kursziele bei 24.479 /24.000 Punkten - aktiv, 1. Kursziel erreicht Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN0JKZ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 9,35 - 9,36 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 23.540,71 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 23.540,71 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.398,87 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 25,86 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1ZYS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 9,41 - 9,42 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.361,16 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.361,16 Punkte akt. Kurs Basiswert: 24.398,87 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 24.000 Punkte Hebel: 25,90 Kurschance: + 40 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

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