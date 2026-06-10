In vielversprechender Wedge

Gelingt der Aktie ein überzeugender Anstieg über den 50-Tage-Durchschnitt sowie den wichtigen Widerstandsbereich bei 73,00 Euro, könnte dies den Startschuss für einen Trendwechsel liefern. In diesem Fall wären Kursziele bei 78,12 Euro und darüber hinaus im Bereich von 87,02 Euro denkbar.

Besonders seit dem 23. April hat sich das charttechnische Bild aufgehellt. Nach dem zuvor sehr starken Kursrückgang hat die Aktie eine sogenannte Keilformation ausgebildet, die nach unten verläuft. Solche Muster treten häufig am Ende eines Abwärtstrends auf und werden statistisch gesehen oft mit einer Bewegung in die entgegengesetzte Richtung aufgelöst.

Auf der Unterseite bleibt das Risiko weiterer Kursverluste zwar bestehen. Neue Jahrestiefs werden jedoch erst dann wahrscheinlicher, wenn die Aktie unter die Marke von 68,40 Euro fällt. Ein solcher Rückgang würde auf anhaltende Schwäche des Wertpapiers hindeuten.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 73,00 Euro

Kursziele : 78,12 und 87,02 Euro

Renditechance via DN18SQ : 200 Prozent

Anlagehorizont : 3 - 5 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Beiersdorf AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN18SQ Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 0,63 - 0,68 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 64,2914 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 64,2914 Euro akt. Kurs Basiswert: 70,54 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 87,02 Euro Hebel: 10,38 Kurschance: + 200 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN1RY9 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,71 - 0,76 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 77,5148 Euro Basiswert: Beiersdorf AG KO-Schwelle: 77,5148 Euro akt. Kurs Basiswert: 70,54 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,27 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.