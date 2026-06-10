RBC stuft NIKE INC auf 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 70 auf 50 US-Dollar gesenkt und die Aktien von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Bei Nike bräuchten die Anleger Geduld, schrieb Piral Dadhania am Dienstagabend. Separat empfahl er derweil die Aktien von Adidas. Die Kehrtwende von Nike mache unter Elliott Hill zwar Fortschritte, aber Tempo und Ausmaß seien geringer als er gedacht habe, so Dadhania./rob/ag/ajxVeröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2026 / 17:49 / EDTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2026 / 00:45 / EDTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Nike (B) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,45 % und einem Kurs von 38,11EUR auf Tradegate (10. Juni 2026, 07:58 Uhr) gehandelt.





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