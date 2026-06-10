Abverkauf bei Gold -1,31 % in 24h

-1,31 %

USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -6,73 % 1 Monat -10,36 % 3 Monate -19,04 % 1 Jahr +26,04 %

Gold bricht kräftig ein:auf 4.205,34. Händler sprechen von einem klaren Abwärtssignal nach den jüngsten Kursgewinnen.

Zur Veranschaulichung: Vor 3 Jahren notierte Gold bei 1.963,31USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 4.205,34USD ein Wert von 10.709,8USD geworden – ein Gewinn von +114,20 %.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.