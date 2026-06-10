Silberpreis
Heftiger Rückgang Silber verliert -1,20 %
Silberpreis stürzt ab: -1,20 % auf 64,62 USD.
Silber Kursentwicklung
|Zeitraum
|Performance
|1 Woche
|-14,93 %
|1 Monat
|-20,94 %
|3 Monate
|-26,37 %
|1 Jahr
|+75,13 %
Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,51242USD. Heute, bei 64,62USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.363,0USD geworden – ein Plus von +163,63 %.
🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber
Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment bleibt gemischt und vorsichtig. In den letzten 14 Tagen herrschte erhebliche Volatilität; Berichte über teils deutliche Abgaben (bis ca. -10% an einzelnen Tagen) wechseln mit Hinweisen auf Kaufgelegenheiten. Grundtreiber: Inflation, Zinsen, geopolitische Ängste und Ölpreise. Die Stimmung reicht von Kaufmöglichkeit bis weiterem Abwärtsdruck.
Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber Silber eingestellt.
Zur Silber Diskussion
Informationen zu Silber
Über Jahrhunderte war Silber Zahlungsmittel und Wertanlage. Heute beeinflussen industrielle Innovationen, Minenproduktion und geopolitische Entwicklungen den Preis. Anleger sehen Silber zunehmend als nachhaltige Beimischung.
ETCs auf Silber
|ETF
|Strategie
|Replikation
|Hebel
|TER
|Letzter Kurs
|Perf. %
|Long
|Vollständig
|1
|0,40
|336,20EUR
|-1,78 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,36
|116,80EUR
|-1,43 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,59
|240,38EUR
|-1,64 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|335,04EUR
|-4,35 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,75
|89,31EUR
|-1,84 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,45
|527,00EUR
|-4,44 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,29
|353,10EUR
|-1,74 %
|Long
|Vollständig
|1
|0,25
|70,49EUR
|-1,27 %
|Long
|1
|0,00
|116,61EUR
|-1,61 %
|Short
|Sampling
|1
|0,98
|8,709EUR
|+0,67 %
Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.