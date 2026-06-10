Heftiger Rückgang Silber verliert -1,20 %

-1,20 %

USD

Silber Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -14,93 % 1 Monat -20,94 % 3 Monate -26,37 % 1 Jahr +75,13 %

Deutlicher Rückgang beim Silberpreis: Das Edelmetall verliertund fällt auf 64,62. Starker Verkaufsdruck prägt den Handel.

Ein Rückblick: Wer vor 3 Jahren 10.000USD in Silber angelegt hat, zahlte damals 24,51242USD. Heute, bei 64,62USD, wäre daraus ein Vermögen von 26.363,0USD geworden – ein Plus von +163,63 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Silber

Aus dem wallstreetONLINE-Forum: Silber-Sentiment bleibt gemischt und vorsichtig. In den letzten 14 Tagen herrschte erhebliche Volatilität; Berichte über teils deutliche Abgaben (bis ca. -10% an einzelnen Tagen) wechseln mit Hinweisen auf Kaufgelegenheiten. Grundtreiber: Inflation, Zinsen, geopolitische Ängste und Ölpreise. Die Stimmung reicht von Kaufmöglichkeit bis weiterem Abwärtsdruck.