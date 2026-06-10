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    Ölpreis

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    Leichte Verluste am Ölmarkt: Brent verliert -0,50 %

    Der Ölmarkt zeigt Schwäche. Brent gibt -0,50 % nach und fällt auf 91,35 USD.

    Ölpreis - Leichte Verluste am Ölmarkt: Brent verliert -0,50 %
    Foto: Jan Woitas - dpa
    Der Ölpreis zeigt sich schwächer: Brent verliert -0,50 % und rutscht auf 91,35USD ab. Die Stimmung bleibt vorsichtig, während der Markt nach Stabilisierung sucht.

    Öl (Brent) Kursentwicklung

    Zeitraum Performance
    1 Woche -4,68 %
    1 Monat -9,32 %
    3 Monate -2,06 %
    1 Jahr +36,08 %

    Ein Rückblick: Wer vor 5 Jahren 1.000USD in Öl (Brent) angelegt hat, zahlte damals 72,32563USD. Heute, bei 91,35USD, wäre daraus ein Vermögen von 1.262,97USD geworden – ein Plus von +26,30 %.

    🔍 wallstreetONLINE-Community zu Öl (Brent)

    wallstreetONLINE-Forum: Gemischtes Anleger-Sentiment zu Brent. Geopolitische Risiken um Hormus/Iran stützen Aufwärtsdruck; einige Beiträge rechnen zudem mit einer Ölschwemme im Papiermarkt und möglichen Kursrückgängen. In den letzten 14 Tagen pendelte Brent grob bei 92,7–94,6 USD. Langfristig wird über 100 USD diskutiert, sofern physische Knappheit und Lagervorräte weiter drücken; Papierhandel könnte den Preis deckeln.

    Zur Öl (Brent) Diskussion

    Informationen zu Öl (Brent)

    Der Brent-Ölpreis reagiert sensibel auf globale Konjunkturzyklen und makroökonomische Entwicklungen. Steigt die wirtschaftliche Aktivität, erhöht sich in der Regel auch die Nachfrage nach Rohöl, was preistreibend wirkt. Umgekehrt können Rezessionsängste oder eine schwächere Industrienachfrage den Ölpreis unter Druck setzen. Hinzu kommen geopolitische Faktoren wie Konflikte in Förderregionen, Sanktionen oder politische Spannungen, die das Angebot unsicher machen und Risikoprämien im Preis erzeugen. Fördermengen großer Produzenten, aber auch strategische Reserven und politische Eingriffe, beeinflussen das Marktgleichgewicht. Brent-Öl gilt daher nicht nur als Rohstoff, sondern auch als sensibler Indikator für die globale Wirtschaftslage.

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    Ob ein Investment in Öl (Brent) sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Öl (Brent) berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Öl (Brent)-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.

    Öl (Brent)

    -0,73 %
    -4,68 %
    -9,32 %
    -2,06 %
    +36,08 %
    +21,79 %
    +26,30 %
    +77,25 %
    +42,69 %
    ISIN:XC0009677409WKN:967740




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