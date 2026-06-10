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    US-Convenience-Store

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    Casey’s-Aktie springt an: Diese Zahlen überraschen die Wall Street

    Casey’s übertrifft die Erwartungen deutlich. Gewinn, Umsatz und das Spritgeschäft liegen über den Prognosen, was die Aktie mit Kursgewinnen honoriert.

    US-Convenience-Store - Casey’s-Aktie springt an: Diese Zahlen überraschen die Wall Street
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Casey’s hat im vierten Geschäftsquartal deutlich besser abgeschnitten als von der Wall Street erwartet. Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse stieg die Aktie des Convenience-Store-Betreibers im nachbörslichen Handel an der Nasdaq um fast drei Prozent.

    Der Gewinn im vierten Geschäftsquartal lag bei 4,37 US-Dollar je Aktie. Im Vorjahr waren es lediglich 2,63 US-Dollar. Analysten hatten laut FactSet im Durchschnitt lediglich mit 3,31 US-Dollar gerechnet. Auch beim Umsatz übertraf Casey’s die Erwartungen. Die Erlöse stiegen um 14 Prozent auf 4,57 Milliarden US-Dollar. Erwartet worden waren 4,33 Milliarden US-Dollar.

    Besonders stark entwickelte sich das Geschäft in bestehenden Filialen. Die Same-Store-Sales kletterten um 5,5 Prozent und lagen damit ebenfalls über der Markterwartung von 4,9 Prozent. Getrieben wurde das Wachstum unter anderem durch das Pizza-Angebot des Unternehmens.

    Der eigentliche Kurstreiber war jedoch der Verkauf von Benzin. Casey’s erzielt den Großteil seiner Umsätze mit Benzinverkäufen. Im abgelaufenen Quartal stieg die verkaufte Kraftstoffmenge auf vergleichbarer Fläche um 1,5 Prozent. Die Kraftstoffmarge lag bei 46,9 US-Cent je Gallone (3,78 Liter) und damit deutlich über den Erwartungen von 39,41 US-Cent.

    Der gesamte Bruttogewinn im Kraftstoffgeschäft sprang um 29 Prozent auf 397,4 Millionen US-Dollar. Die Wall Street hatte lediglich mit 331 Millionen US-Dollar gerechnet. Casey’s führte das Gewinnwachstum vor allem auf höhere Bruttogewinne im Shop- und Kraftstoffgeschäft zurück, die teilweise durch höhere operative Kosten belastet wurden.

    Für Anleger wird Casey’s damit zur spannenden Wette auf Tankstellen, Snacks und Margen. Die große Frage ist: War das nur ein starker Quartalseffekt – oder der Beginn einer neuen Kursstory?

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Casey's General Stores Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,29 % und einem Kurs von 660,2EUR auf Tradegate (09. Juni 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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