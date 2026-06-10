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    Cold Jet und Nippon Sanso setzen mit vollautomatisierter Trockeneisproduktion & Rückgewinnungssystemen neue Maßstäbe in Köping, Schweden

    ZELLIK, Belgien, 10. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Nach der offiziellen Einweihung Ende Mai hat Nippon Sanso erfolgreich eine hochmoderne, vollautomatisierte Trockeneisproduktionsanlage und CO₂-Rückgewinnung im schwedischen Köping in Betrieb genommen. Das wegweisende Projekt verbindet die Marktführerschaft von Nippon Sanso mit der innovativen Technologie von Cold Jet, um die steigende Nachfrage nach Trockeneislösungen in den Bereichen Luftfahrt, Lebensmittelindustrie, Pharma und industrielle Reinigung in den nordischen Ländern zu bedienen.

    B. Nielsen (CJ) - R. Palffy (NS) - S. Persson (NS) - M. Chard (CJ) - R. Hedqvist (NS)

    Die Anlage verfügt über eine Produktionskapazität von 2,2 Tonnen Trockeneis pro Stunde und basiert auf den schlüsselfertigen Produktionslösungen von Cold Jet. Durch die lokale Herstellung können Transportzeiten deutlich verkürzt und Kunden schneller mit frischem, hochwertigem Trockeneis versorgt werden.

    Die Vorteile einer schlüsselfertigen Gesamtlösung

    Nippon Sanso entschied sich bewusst für Cold Jet als Komplettanbieter, um eine vollständig integrierte Produktionslinie aus einer Hand zu erhalten. Dadurch konnten die Herausforderungen vermieden werden, die häufig mit der Beschaffung und Integration einzelner Komponenten verschiedener Hersteller verbunden sind.

    "Die Zusammenarbeit mit Cold Jet war hervorragend – die Kommunikation war unkompliziert, direkt und lösungsorientiert", erklärt Stefan Persson, Process Improvement Senior Manager bei Nippon Sanso. „Wir wollten eine Komplettlösung, bei der die Technologie von Anfang an integriert ist. Gemeinsam mit Cold Jet und unserer Engineering-Abteilung haben wir eine Produktionslinie geschaffen, die sicherer, einfacher zu bedienen und in der Lage ist, Trockeneis in höchster Qualität herzustellen."

    Automatisierung und moderne Produktionstechnologie

    Die Anlage in Köping umfasst ein vollständig automatisiertes System für den autonomen Betrieb, darunter:

    • PR750H Hochleistungs-Pelletierer für große Produktionsmengen
    • Integrierte Förder- und Steuerungssysteme vom Pelletierer bis zum Reformer
    • R1000H Pellet-zu-Scheiben-Reformer für die Herstellung hochdichter Trockeneisscheiben von 250 g bis 3 kg
    • Vollautomatisiertes Robotersystem mit drei Robotern zum Stapeln, Verpacken und Befüllen von Trockeneisbehältern
    • Sechs RE- CO₂ 320 Rückgewinnungssysteme zur Wiederverwertung von CO₂

    Durch die Automatisierung wiederkehrender Verpackungsprozesse werden Fehlerquellen minimiert, während sich die Mitarbeitenden stärker auf Qualitätskontrollen und Prozessüberwachung konzentrieren können.

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    PR Newswire (dt.)
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